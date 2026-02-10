Pred slovenskima specialistoma za hitri disciplini je v Bormiu še zadnja olimpijska preizkušnja. V sredo se bosta merila v superveleslalomu, njun trener Aleš Brezavšček računa, da bosta oba uvrščena med najboljših 15, želi pa si, da bi premagala njegovo uvrstitev iz Nagana, ko je bil v klasični kombinaciji sedmi.

Miha Hrobat Foto: Reuters "Če bosta ponovila vožnji iz smuka in imela še malce več sreče, je Hrobat lahko med deset, Martin Čater pa med 15. S tem bi bil zadovoljen, čeprav je lani Miha že bil tudi na stopničkah," meni glavni trener slovenske ekipe za hitre discipline Aleš Brezavšček, ki se ne obremenjuje s postavljavcem proge, meni, da Italijani na progi Lorenza Gallija ne bodo imeli nobene prednosti. "Ponavadi je tako, da ko želiš s postavitvijo pomagati svojemu tekmovalcu, dosežeš pa nasproten učinek. To se je zgodilo tudi meni v Copper Mountainu. Mi sicer treniramo z Italijani, precej sodelujemo z njimi, Lorenzo običajno ne postavlja prog naravnost. Zaradi dolgega terena in pravil bo jo moral malo raztegniti, a vseeno ne pričakujem, da bo to manjši smuk. Pričakujem lep superveleslalom," napoveduje Brezavšek in dodaja, da bi si Hrobat želel bolj odprto, Čater pa bolj zaprto progo.

Brezavščka nekoliko moti, da so olimpijske igre na progi, ki je klasična v svetovnem pokalu. "Ne vem, če je to čisto pravično. Doslej so bile olimpijske igre na novih progah, ki je tekmovalci niso poznali. Tu pa jo nekateri do potankosti poznajo. Dominik Paris, ki jo je prevozil že neštetokrat, je sigurno v prednosti pred nekaterimi drugimi, čeprav je res, da je decembra drugačna, meni nekdanji tekmovalec, ki je razočaran nad obiskom in vzdušjem na olimpijskem prizorišču. "Decembra, na tekmah svetovnega pokala, je tu veliko več gledalcev, kraj je okrašen, nasploh je vzdušje precej boljše."

Brezavšček je izkušen olimpijec. Kot tekmovalec je leta 1998 nastopil na olimpijskih igrah v Naganu, kot trener pa je bil leta 2010 v Vancouvru 2010 član beloruske reprezentance. Brezavšček, prvi Slovenec s smukaškimi točkami svetovnega pokala, ki se je po končani karieri alpskega smučarja uspešno preizkušal tudi v hitrostnem smučanju, je v Naganu tekmoval v treh disciplinah. V kombinaciji je bil sedmi, potem ko je po smuku celo zasedal tretje mesto, v superveleslalomu je bil 27., slabe spomine pa ima iz smuka, ki ga ni končal.

"Ko se nam bosta pridružila Nejc in Rok bomo spet močna ekipa"

Martin Čater Foto: Reuters Brezavšček na treningih in tudi tekmah pogreša poškodovana Nejca Naraločnika in Roka Ažnoha, ni pa zaskrbljen nad prihodnostjo slovenskega alpskega smučanja v hitrih disciplinah. "Ko se nam bosta pridružila Nejc in Rok bomo spet močna ekipa. Vsi imajo še rezerve in še veliko pričakujem od vseh. Miha ima vsaj pet let pred seboj, Martin tudi lahko še vztraja do naslednje olimpijade, Nejc in Rok imata vsaj deset let še v sebi in če še kakšnega potegnemo, enega imamo označenega, da bi lahko bil pravi, bi bila to res dobra ekipa. Letos se nam je sicer malo podrlo, sredi sezone zgraditi nazaj je težko ali skoraj nemogoče, a če gremo spomladi še enkrat po lanski poti, se ne bojim, da nam ne bi uspelo," je dejal Brezavšček, ki si je s svojima varovancema v sredo ogledal tekmo ekipne kombinacije.

V njej so slovenski tekmovalci kljub želji Mihe Hrobata niso nastopili, v šali so celo razmišljali, da bi na start poslali nekdanjega smučarja Reneja Mlekuža, ki na igrah opravlja naloge predstavnika za stike z javnostjo moške smučarske ekipe. "Mi smo želeli nastopiti, a problem je bil v tem, ker nimamo nobenega slalomista. Smo že gledali Reneja in ga hoteli poslati na start," se je pošalil Brezavšček in dodal, da je ekipna kombinacija zelo zanimiva za gledalce, športne vrednosti pa rezultati vendarle nimajo take kot na posamičnih tekmah.