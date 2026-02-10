Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
10. 2. 2026,
11.41

Miha Hrobat: Tako pač je v našem športu

Miha Hrobat, ZOI, Bromio | Miha Hrobat bo v sredo nastopil na superveleslalomu. | Foto Reuters

Miha Hrobat bo v sredo nastopil na superveleslalomu.

Foto: Reuters

Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je pred olimpijskim smukom odkrito razmišljal o kolajni. Približal se ji ni, za sredin superveleslalom pa nima tako visokih ciljev. Zadovoljen bi bil z vsakim mestom, če bi smučal, kot zna. Enako velja za Martina Čatra, za oba je superveleslalom slabša disciplina.

Hrobat je v smuku zasedel 12. mesto, ni pa imel sreče z razmerami, pri njegovi vožnji je oblak prekril sonce, tako da je nastopil v slabši vidljivosti. Za sredo napovedujejo oblačno vreme, možno je, da bo tudi snežilo.

"Tako pač je v našem športu. Tekmujemo v naravi in potrebujemo tudi malce sreče. V soboto je nisem imel, upam, da bo tokrat drugače. Želel bi malo prej startati, pozneje se zna narediti kakšna luknja, ki ti onemogoči idealno linijo. Če bi lahko izbiral, bi izbral številko od ena do pet," je željo po startni številki izrazil Hrobat.

Tekmovalci bodo šele zvečer izvedeli, kakšna bo proga, zaenkrat vedo le, da bo njen postavljavec trener italijanske reprezentance. "Ne vem, kaj lahko pričakujem od postavitve, malo se mi sicer svita, kaj bi lahko bilo. Ponavadi postavi kakšno večjo past, da je par ovinkov zelo naravnost, nato pa kakšnega bolj zapre. Bomo videli, Bormio ima tudi nekatere karakteristike, ki jih je treba upoštevati," meni Hrobat, ki si je v ponedeljek ogledal ekipno kombinacijo.

"Meni je bila ta tekma zanimiva. Upam, da bom dobil kdaj priložnost tekmovati s kakšnim slalomistom. Letos je bila ideja, da nastopimo s Žanom Kranjcem, a na koncu ni bil med 30 po točkah Fis," je dejal Hrobat, ki ne obžaluje dejstva, da na olimpijskih igrah ni več klasične kombinacije: "V njej so bili slalomisti precej v prednosti. Mi si na smuku ali superveleslalomu nismo mogli nabrati dovolj prednosti, da bi bili tudi po slalomu konkurenčni."

Čater si dviguje samozavest

Martin Čater ima v zadnjem času precej boljše občutke, žal tega še ni potrdil s kakšnim odmevnim rezultatom. A, kot sam pravi, si samozavest dviga z dobrimi zavoji, v smuku jih je pokazal kar nekaj, kar je zadostovalo za 16. mesto.

Martin Čater ima v zadnjem času precej boljše občutke, a žal tega še ni potrdil s kakšnim odmevnim rezultatom. | Foto: Reuters Martin Čater ima v zadnjem času precej boljše občutke, a žal tega še ni potrdil s kakšnim odmevnim rezultatom. Foto: Reuters

"Mislim, da napredujem. Smuk mislim, da sem že dosti dobro odvozil, v superveleslalomu pa bom s podobno pripravo, podobnim pristopom, podobno sproščenostjo to poskušal ponoviti. Današnji trening je že pokazal, da bo tekma zahtevna, se že delajo luknje, podlaga ne bo najboljša, še posebno pri moji številki, startal bom namreč po številki 30," je dejal Čater.

"Ne smem pa se z ničemer obremenjevati, niti z vremenom, niti s podlago, niti z zahtevnostjo proge. Fokus moram imeti na sebi, moram napadati," še trdi Čater.

Oba Slovenca ne dvomita, kdo so favoriti preizkušnje. Zagotovo ima Švicar Marco Odermatt v glavi maščevanje rojaku Franju von Allmenu ter Italijanoma Giovanniju Franzoniju in Dominiku Parisu, mora le paziti, da zaradi velike želje ne pregori, da smuča na silo, kar se je že dogajalo.

Švicarjem in Italijanom lahko račune prekriža Avstrijec Vincent Kriechmayr, mogoče tudi njegov rojak Stefan Babinsky. Vsak drugačen razplet na vrhu bi bil presenečenje.

