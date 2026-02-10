Veliko razočaranje za Johnson in Shiffrin, Slovenki po napaki brez rezultata

Po ponedeljkovi moški preizkušnji je danes na olimpijskih igrah 2026 na sporedu še prva ženska tekma dvojic, na kateri sta se zlatega odličja razveselili Avstrijki Ariane Rädler in Katharina Huber, ki sta bili po smuku drugi. Glavni favoritinji Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin sta po vodstvu v smuku, na koncu po slalomu osvojili četrto mesto. Slovenija je nastopila v zasedbi Ilka Štuhec – Ana Bucik Jogan, a po odstopu slednje v slalomu ostala brez rezultata, potem ko sta po smuku zasedali 15. mesto. Prvič po dveh letih se je na bele strmine vrača Slovakinja Petra Vlhova, ki pa je hitro odstopila.

Prva ženska tekma dvojic v zgodovini olimpijskih iger je postregla z zelo zanimivim razpletom v slalomu in z veseljem avstrijske dvojice Ariane Rädler in Katharine Huber. Drugo mesto sta osvojili Nemki Kira Weidle-Winkelmann in Emma Aicher, ki sta zaostali le pet stotink, tretje pa Američanki Jacqueline Wiles in Paula Moltzan z zaostankom 25 stotink.

Na presenečenje vseh sta brez naslova in celo medalje ostali glavni favoritinji Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin. Olimpijska prvakinja v smuku je v prvi polovici preizkušnje z odliko opravila svoje delo, bila najboljša, v slalomu pa je Shiffrin branila šest stotink prednosti pred avstrijsko dvojico, a na koncu z zaostankom 31 stotink osvojila četrto mesto.

Olimpijski prvakinji Katharina Huber in Arianne Rädler. Foto: Reuters

Brez rezultata sta ostali Slovenski Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan, potem ko je Primorka v slalomu odstopila. Ilka Štuhec, ki je na nedeljskem smuku osvojila 15. mesto, je tudi kombinacijski smuk na progi Olympia delle Tofane končala na tem mestu, a se ji nastop ni ravno posrečil. Na to je nakazala tudi sama, ko se je ob prihodu v cilj prijela za glavo. "Takoj sem si dejala, da to ni bila ravno super vožnja," je po svoji vožnji za STA povedala Štuhec.

Že takoj po startu je naredila napako, po kateri je izgubila precej hitrosti in tudi časa, izgubljala pa je tudi v nadaljevanju nastopa. Na koncu je za takrat vodilno Arianne Rädler zaostala 1,64, a je čas Avstrijke nato za šest stotink izboljšala olimpijska prvakinja, Američanka Breezy Johnson. Ta je svetovna in olimpijska prvakinja v disciplini, ne da bi pred tem slavila zmago v svetovnem pokalu. Tretji čas je postavila Italijanka Laura Pirovano (+0,27).

"Danes sem že takoj po startu hotela malce preveč, vzela napačno linijo in me je potem kar vrglo iz smeri v cel sneg. Komaj sem ujela naslednja vrata in potem izgubila ogromno hitrosti, ki jo je bilo težko spet pridobiti nazaj. Od drugega vmesnega časa naprej sem se počutila malce boljše, zdelo se mi je, da boljše smučam, a vse skupaj je bilo očitno še vedno premalo," je po smuku v izjavi za TV Slovenija dejala Štuhec. Povedala je, da se vidljivost na progi precej spreminja, a to ob poznavanju proge ne povzroča težav.

V primerjavi s specialnim smukom pa je nastopila bolje, je dodala. "Bila pa sem bistveno manj živčna, nervozna, žalostna ali jezna, vse to me je na smuku prevevalo. Bila se bolj sproščena in odločna, da smučam tako, kot znam," je pojasnila 35-letna Mariborčanka. V superveleslalomu pričakuje da bo vendarle smučala, kot zna. "Želim izkoristiti pogoje in nimam nobene potrebe po dokazovanju drugim ali sami sebi, Lahko bom smučala sproščeno, kar bo, pa bo," je njen zadnji nastop na igrah napovedala Štuhec.

Bucik Jogan je bila pred zahtevno nalogo, v finalu je morala nadoknaditi 1,70 sekunde zaostanka. Slalomske preizkušnje se je lotila pogumno, in celo pridobila v primerjavi s tekmico na vrhu. A je nato po napaki izgubila boj za vidnejšo uvrstitev. Obe tekmovalki nastopata na zadnjih olimpijskih igrah v karieri. Štuhec bo za konec iger tekmovala še v superveleslalomu. Bucik Jogan pa bo ob odsotnosti poškodovanih Neje Dvornik in Andreje Slokar glavno slovensko orožje na ženskih tekmah za olimpijska odličja v veleslalomu in specialnem slalomu.

Kombinacija dvojic je luč sveta ugledala lani na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, vsaka država pa lahko nastopa z več dvojicami, s smučarko, ki nastopa v smuku, in smučarko, ki nastopa v slalomu. Slovenijo sta pred 12 meseci na premierni izvedbi te kombinirane discipline, s katero so nadomestili ekipno paralelno tekmo mešanih dvojic, na svetovnem prvenstvu v Saalbachu zastopali Štuhec in letos poškodovana Andreja Slokar. Osvojili sta deveto mesto.