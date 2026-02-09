Ženski olimpijski smuk je imel dve skrajnosti: slavje nove ameriške prvakinje Breezy Johnson in šok ob padcu Lindsey Vonn. Jure Košir je v cilju priznal, da so na komentatorskem mestu slišali še več krikov, Ilki Štuhec pa je po njenem 15. mestu stopil odločno v bran z izjavo, ki ima trdno podlago.

Edina slovenska predstavnica v smuku Ilka Štuhec s smukom na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo ni bila zadovoljna. Ko je šlo zares, ni našla tistih pravih občutkov na progi, tudi zdrs na uvodnem treningu je pustil posledice na samozavesti in nadaljnjih vožnjah. Na koncu je osvojila 15. mesto.

Košir stopil Ilki v bran: Bodi dvakratni svetovni prvak v pljuvanju v daljino

Nekdaj odlični slovenski smučar Jure Košir, ki ima bronasto medaljo s slaloma v Lillehammerju leta 1994, ji je stopil v bran: "Mislim, kdorkoli bo hotel biti kritičen v tem trenutku, mu lahko reče: 'Glej, bodi dvakratni svetovni prvak. V pljuvanju v daljino, če boš zmagal, pa ne boš'. Ona je v smuku, kar je za Slovenijo tako, kot bi osvojili ne vem kaj – stopili na Luno. To je res noro. Poleg recimo zlate olimpijske medalje Tine Maze v smuku."

Foto: Guliverimage

Ilka je v svoji karieri prehodila težko pot. Številne poškodbe in operacije so ji večkrat prekrižale načrte, a je s trdim delom prišla do zadoščenja. Med drugim je dvakrat zapored postala svetovna prvakinja, v St. Moritzu (2017) in Areju (2019), leta 2017 je osvojila smukaški mali kristalni globus, v skupnem seštevku pa je bila odlična druga.

Če ne bi imela toliko poškodb ...

"Ker to je res čudo in Ilka ima za sabo res lepo kariero, ki pa je bila posejana z ogromno poškodbami. Če ne bi imela toliko poškodb, bi verjetno dosegla še veliko več in verjetno bi na kakšne olimpijske igre prišla veliko boljše pripravljena, kot je," je dejal Košir, ki olimpijske igre spremlja kot strokovni komentator na slovenski nacionalni televiziji.

Kriki Lindsey Vonn znak hujše poškodbe

Olimpijski smuk je zaznamoval tudi padec Američanke Lindsey Vonn, ki je teden pred prihodom na olimpijske igre padla na smuku v Crans-Montani in si strgala križne kolenske vezi. Kljub vsemu se je odločila za nastop, štartna številka 13 pa se je na koncu izkazala za nesrečno.

Foto: Reuters

Dokaj hitro po štartu je pri skoku izgubila ravnotežje in grdo pristala na tleh. Jure Košir je novinarskemu kolegu Tilnu Jamniku z MMC opisal dogodke skozi svoje oči: "Na žalost se je končalo z zelo grdim padcem, ki je povsem pokvaril trenutek. Pač, Lindsay. V ciljnem prostoru se je polnila energija, kaj se bo zgodilo, kako bo odpeljala, potem pa je bilo v nekaj sekundah konec in zelo grdo."

Nato se je še nekoliko razgovoril: "Na komentatorskem mestu sva imela tudi neposreden zvok s terena. Na žalost smo slišali še več krikov kot verjetno vi v cilju, ti pa so bili znak, da gre za hudo poškodbo. Res grozno. Vedelo se je, da bo šla na vso moč, ne glede na to, ali ji bo uspelo ali ne."