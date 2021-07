Po skoraj letu in pol se vrača na tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stephan Leyhe je marca 2020 grdo padel in se odpravil na daljše okrevanje. Po 16 mesecih bo spet okusil tekmovalni ritem. Foto: Sportida

Nemški smučarski skakalec Stephan Leyhe bo konec tedna nastopil na uvodni postaji poletne velike nagrade v Wisli. Za 29-letnika bo to prva tekma po marcu 2020, ko si je v Trondheimu strgal križne vezi in poškodoval meniskus ter tako izpustil vso zadnjo sezono.

"Pripravljen sem. Počutim se dobro pripravljenega na tekmovalno vrnitev po 16 mesecih počitka. Pogrešal sem tekmovanja, a rezultatskega pritiska ne čutim," je pred petkovimi kvalifikacijami za poletni grand prix v Wisli dejal Stephan Leyhe, za katerim so dolgi meseci okrevanja.

Marca 2020 je v kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala v Trondheimu, kjer je bil v igri za zmago turneje Raw-Air, grdo padel in iztek zapustil s pomočjo zdravstvenega osebja. Pregledi so pokazali strgano križno vez in poškodbo meniskusa. Izpustil je celotno lansko sezono, zdaj pa je pripravljen na vrnitev.

"Vrnitev Stephana Leyheja je za vse nas poseben trenutek. Za njim je 16-mesečna rehabilitacija, ki jo je opravil zelo profesionalno. Po solidnem treningu je spet pripravljen za vzlet. Od njega ne pričakujemo čudežev, želimo, da znova začuti tekmovalni ritem," pravi glavni trener Stefan Horngacher.

Ta bo na Poljskem računal na močno ekipo, šesterico ob povratniku sestavljajo Markus Eisenbichler, Severin Freund, Karl Geiger, Constantin Schmid in Andreas Wellinger.

Nemci bodo nastopili v močni postavi, tudi z drugim skakalcem zadnje zime Marcusom Eisenbichlerjem. Foto: Vid Ponikvar

Šest Slovencev in Slovenk

V Wisli bomo videli tudi šest slovenskih skakalcev: Timi Zajc, Anže Lanišek, Tilen Bartol, Žiga Jelar, Jan Bombek in Peter Prevc. Nastopila bo tudi šesterica slovenskih skakalk, in sicer Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Katra Komar, zmagovalka zadnje sezone Nika Križnar in Špela Rogelj.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije, v soboto posamični tekmi v obeh konkurencah, v nedeljo pa sledita še dve individualni preizkušnji.