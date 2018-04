Pen je zavrnil Nemce

Peter Pen bo, kot vse kaže, vstopil v peto sezono s slovenskimi smukači. Foto: Sportida

Klic iz nemške reprezentance ga ni premamil. Na ponujeni izziv je moral odgovoriti v nekaj dneh, njegov odgovor pa je bil negativen. Peter Pen je trdno odločen ostati v slovenski smučarski reprezentanci. Kljub rezultatsko slabši sezoni mu je vodstvo panoge ob izteku veljavne pogodbe že pred časom namenilo zaupnico, do vnovičnega ustoličenja za glavnega trenerja moške ekipe za hitri disciplini pa 44-letnega Štajerca, podobno kot Klemna Berganta v tehnični ekipi in Denisa Šteharnika na čelu ženske reprezentance, čakajo še potrditve pri strokovnem svetu ter alpskem odboru in zboru. Štampiljka naj bi se na njegovi pogodbi znašla v prvi polovici maja.

"V pravo smer"

"Nemci so zahtevali takojšen odgovor. Podal sem ga, tudi z upanjem na to, da se bomo v Sloveniji znali pogovoriti in se usmeriti v pravo smer," razmišlja Pen, ki ima že pripravljen načrt dela, z vodstvom pa je v pogovorih o proračunskih okvirih. Ob tem verjame, da bo lahko obdržal spremljevalno zasedbo in jo primerno okrepil. Izzivov, kot pravi, ne manjka. "Izpolnil sem cilje, ki mi jih je zastavila smučarska zveza. Osebnih ciljev in pričakovanj javnosti pa nisem povsem uresničil. Vsekakor nismo pogoreli na celi črti. Imamo osnovo, na kateri lahko gradimo," poudarja.

Boštjan Kline se seli k Nordici. Foto: MaPa

Šef slovenskih smukačev, ki se je trenersko kalil v smučarski "akademiji Kostelić", napoveduje, da bo njegova ekipa bolj zaprta kot v preteklih letih. Zagotovljeno mesto imajo le Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Martin Hrobat. Poleg kvarteta, ki je bil skupaj že v pretekli zimi, pa bosta na Penovih treningih dobrodošla še 20-letni Nejc Naraločnik ter leto in pol mlajši Borut Božič. Zanju verjame, da sta mladeniča, s katerima bo lahko naskakoval oprijemljive rezultate, sprva na tekmah nižje ravni, seveda tudi evropskega pokala. "Ustvariti moramo sistem, po katerem bomo lahko smučarje iz ekipe pošiljali na te tekme, a ob spremljavi kakovostnih trenerjev," zamisli razkriva nekdanji smukač, ki se je v Slovenijo vrnil leta 2014.

Klinetovo odločitev spoštuje

Eden od osrednjih izzivov izkušenega trenerja bo sprememba rezultatske krivulje Boštjana Klineta, ki je po dveh zelo kakovostnih sezonah letos izgubil stik z vrhom. Ponoven priključek bo iskal na novih smučeh, saj je Stöckli zamenjal za Nordico. "Tako se je pač odločil. On je tisti, ki smuča. Četudi sem bil sam zagovornik nadaljnjega sodelovanja s Stöcklijem, pa njegovo odločitev stoodstotno spoštujem. Po večjem delu kariere na Stöcklijevih smučeh je začutil zasičenost. Želi spremembo. Stojimo za njim," Klinetovo odločitev komentira Pen, ki je v zadnjih tednih veliko energije vložil v organizacijo pomladnih testiran in treningov. Teh se ni udeležil le Kosi, ki je imel težave s hrbtom, a Pen zagotavlja, da bo do prvega kondicijskega treninga povsem pripravljen.

Martin Čater ima po trenerjevih besedah še kar nekaj prostora za napredek. Foto: Sportida

Čater še zdaleč ni pokazal vsega

Veliko pa trener najhitrejših slovenskih smučarjev pričakuje od Martina Čatra, ki se v vlogo prvega moža ni prebil le na račun Klinetove krize, temveč tudi lastnega napredka. Pen je prepričan o tem, da še zdaleč ni rekel zadnje besede. Vesel pa je tudi, da bo nadaljeval na Stöcklijevih smučeh. "Na teh smučeh je napredoval. Tudi težav ni imel takšnih kot Boštjan. Za njim je kakovostna sezona. Na predzadnji tekmi je bil celo na poti na oder za zmagovalce. V prihodnje bo moral kronati dobro formo tudi z vrhunskimi rezultati. Čaka ga še veliko dela, se je pa dokončno odprl. Želi se dokazovati. Kaže potencial in ga tudi že izkorišča," je še pristavil Pen.