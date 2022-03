Cene Prevc v lovu za najboljšo trojico norveške turneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslo, smučarski skoki, raw air turneja, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Zadnji dan norveške turneje bodo odprli smučarski skakalci, ob 14. uri se bo 62 tekmovalcev borilo za mesto med 50 na popoldanski tekmi, ki se bo začela ob 15.45.

Na tekmo se bo poslušalo uvrstiti tudi sedem Slovencev. Domen Prevc (številka pet) se bo po vstopnico odpravil prvi, sledili bodo Anže Semenič (16), Žiga Jelar (32), Lovro Kos (49), Timi Zajc (50), Cene Prevc (54) in Anže Lanišek (56).

Na sobotni preizkušnji se je najbolje znašel Cene Prevc, ki je z odličnim finalnim skokom z 11. mesta napredoval na peto. Peti je tudi v seštevku turneje. Pred kvalifikacijami, ki prav tako štejejo v seštevek turneje, za tretjim Karlom Geigerjem zaostaja le 1,4 točke.

Vodilni v seštevku turneje je Avstrijec Stefan Kraft (806 točk), na drugem mestu je s 15,1 točke zaostanka Japonec Rjoju Kobajaši, Geiger na tretjem zaostaja 26,7 točke, četrti je še en Nemec Markus Eisenbichler s 26,9 točke zaostanka.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima vodilni Kobajaši 67 točk prednosti pred Geigerjem.

Iz Osla na svetovno prvenstvo v Vikersund

Skakalce po današnji tekmi čaka nov vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih. Med četrtkom in nedeljo ga bo gostil Vikersund. Naslov svetovnega prvaka iz Planice bo branil Geiger, ekipni naslov pa Norvežani.

Oslo, kvalifikacije



