Norvežanka pred uspehom kariere, grd padec in poškodba Tine Robnik

Ofterschwang, veleslalom (ž)

Olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin si lahko že danes v nemškem zimskem središču Ofterschwang zagotovi veliki kristalni globus, v boju za malega v veleslalomu najbolje kaže Nemki Viktorii Rebensburg.

Danes so slovenske barve zastopale štiri tekmovalke. Prva se je predstavila Meta Hrovat, ki se je s številko 11 prvič predstavila v prvi jakostni skupini, Ana Drev pa jo je nato s številko 13 prehitela za 22 stotink sekunde in poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev. Na zadnjem vmesnem času je imela peti najboljši rezultat, na koncu je cilj prečkala kot osma. Pozneje so jo prehitele še štiri tekmovalke.

Smola Robnikove, ki je na pregledih

Poškodbe so večkrat krojile usodo smučarske kariere Tine Robnik. Foto: Sportida Tina Robnik je nastopila s številko 18 in že po nekaj vratcih ostala brez uvrstitve. Na prelomnici ji je vzelo smučko, nato je izgubila ravnotežje. Po grdem padcu je obležala v snegu in se držala za koleno. Tekma je bila začasno prekinjena, nesrečno 26-letno slovensko smučarko iz Luč pa so z reševalnimi sanmi prepeljali na pregled.

Robnikovi so poškodbe v karieri povzročale že veliko preglavic. Leta 2011 si je na treningu smuka v Crans Montani zdrobila tri vretenca in bila dolgo odsotna od tekmovališč. V zadnjih letih so jo ovirale tudi bolečine v golenici in zapestju.

Zadnja slovenska tekmovalka na tekmi na Bavarskem, Ana Bucik, je s številko 38 hitro odstopila.

Najhitrejši čas na prvi progi postavila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je nastopila kot prva. V karieri še ni zmagala na tekmi za svetovni pokal, dvakrat pa je stala na zmagovalnem odru. Obakrat v tej sezoni, ko je bila druga na veleslalomu v Kronplatzu in tretja v superveleslalomu v Val d'Iseru.

Vrstni red po prvem teku: Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:17,83 Viktoria Rebensburg (Nem) +0,44 Marta Bassino (Ita) +0,56 Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,60 Federica Brignone (Ita) +0,74 Frida Hansdotter (Šve) +1,05 Kristin Lysdahl (Nor) +1,35 Ricarda Haaser (Avt) +1,38 Manuela Mölgg (Ita) +1,39 Tessa Worley (Ita) +1,44 Sara Hector (Šve) +1,51 Ana Drev (Slo) +1,56 Irene Curtoni (Ita) +1,63 Nina Haver-Loeseth (Nor) +1,74 Meta Hrovat (Slo) +1,78 Lara Gut (Švi) +1,80 Taina Barioz (Fra) +1,98 Bernadette Schild (Avt) +2,12 Wendy Holdener (Švi) +2,12 Tina Weirather (Lie) +2,24

... Odstopi: Tina Robnik (Slo), Ana Bucik (Slo), Petra Vlhova (Češ), Stephanie Brunner (Avt)

Boja za mali in veliki kristalni globus

Ana Drev je nastopila s številko 13 in za 22 stotink sekunde prehitela mlajšo rojakinjo Meto Hrovat. Foto: Sportida Hrovatova, ki je prejšnji teden dopolnila 20 let, je na zadnjem veleslalomu pred olimpijskimi igrami v Lenzerheideju osvojila tretje mesto in poskrbela za največji uspeh kariere. To so bile druge stopničke slovenskega ženskega alpskega smučanja v tej sezoni. Za prve je dan pred Hrovatovo s tretjim mestom v kombinaciji, prav tako v Lenzerheideju, poskrbela Bucikova.

Predzadnji veleslalom sezone za svetovni pokal, še zadnji pred finalom na Švedskem, je zelo pomemben. Danes bi bila že lahko odločena boja za mali in veliki kristalni globus. Kar zadeva razvrstitev najboljših veleslalomistk sezone, je v najboljšem položaju Nemka Viktoria Rebensburg, ki bi si lahko danes pred domačim občinstvom že zagotovila dragoceno lovoriko.

Pred Francozinjo Tesso Worley ima v skupnem seštevku 32 točk prednosti, pred Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je navdušila v zadnji veleslalomski preizkušnji - ta ji je v Pjongčangu prinesla zlato olimpijsko medaljo -, pa 81 točk.

Rekord Vreni Schneider v nevarnosti

Viktorii Rebensburg se nasmiha mali kristalni globus v veleslalomu. Foto: Sportida Shiffrinova se lahko že danes zapiše v zgodovino kot ponovna dobitnica velikega kristalnega globusa. V tej sezoni je zbrala že 1.513 točk, natanko 561 več od Wendy Holdener. Ker bo do konca sezone le še šest tekem, si lahko Američanka že danes matematično zagotovi veliki globus. Shiffrinova si je bolj ali manj že zagotovila prvo mesto, saj Švicarka v zadnjem času ne nastopa v smuku. Shiffrinova bi s skupno zmago postala prva smučarka po Avstrijki Anni Veith, ki je dvakrat zapored osvojila veliki kristalni globus (2013/14 in 2014/15).

Olimpijska zmagovalka v veleslalomu ima še en cilj. Če na zadnjih šestih tekmah svetovnega pokala zmaga vsaj štirikrat, lahko popravi rekord Vreni Schneider (14) po številu zmag v eni sezoni. S tem bi Američanka postavila nov mejnik.

Če bo do konca sezone zmagala vsaj dvakrat, bo postavila nov ameriški rekord in prehitela dosežek Lindsey Vonn. Na zadnjih petih tekmah za svetovnih pokalih ima skromen iztržek. Dvakrat je bila sedma, trikrat pa je odstopila. Zadnjič je stala na najvišji stopnički 9. januarja v Flachauu.

Meta Hrovat je na zadnjem veleslalomu za svetovni pokal stala na zmagovalnem odru. Foto: Getty Images

Tekmovalke se bodo v soboto v Ofterschwangu predstavile še v slalomu, nato pa sledi finale v Areju, kjer se bodo od 14. do 18. marca pomerile v smuku, superveleslalomu, slalomu in veleslalomu.