Po izključitvi iz ekipe se je oglasil Timi Zajc

Spomnimo, Timija Zajca so danes zjutraj na podlagi pravilnika in etičnega kodeksa izključili iz slovenske ekipe, ki te dni nastopa na svetovnem prvenstvu v poletih, kmalu je Planico in njen mehurček zapustil še Bertoncelj. Do konca prvenstva bo slovensko ekipo vodil nekdanji smučarski skakalec, zdaj Bertoncljev pomočnik, Robert Hrgota. O nadaljnjih korakih bodo v prihodnjem tednu odločali organi Smučarske zveze Slovenije.

"Poleti sem imel na zvezi več sestankov, več treningov sem želel opraviti sam, ampak jih nisem smel, saj če morda ne bi bilo rezultatov, bi oni potem odgovarjali za neuspeh. Ko je včeraj do tega prišlo, sem opozoril, da je zdaj skrajni čas, da glavni trener za neuspeh odgovarja," je sporočil Zajc. Foto: Vid Ponikvar

Več je želel trenirati sam, a ni smel

Zajc je danes prek Skypa v pogovoru za nacionalno televizijo razkril, kaj ga je najbolj motilo. "Zvečer sem samo povedal svoje mnenje. Poleti sem imel na zvezi več sestankov, več treningov sem želel opraviti sam, ampak jih nisem smel, saj če morda ne bi bilo rezultatov, bi oni potem odgovarjali za neuspeh. Ko je včeraj do tega prišlo, sem opozoril, da je zdaj skrajni čas, da glavni trener za neuspeh odgovarja. Odgovorili so tako da so me izključili, kar se mi zdi smešno," je bil jasen 20-letni Zajc, najmlajši v slovenski reprezentanci na tem prvenstvu.

Zajc obžaluje predvsem zamujeno priložnost. "Žal mi je, saj mislim, da smo vsi imeli velike ambicije, saj gre za domače svetovno prvenstvo. Slovenci smo znani po tem, da znamo na letalnici narediti preskok. Ampak če potegnem črto, vidim, da smo po dveh letih na velikih tekmah vedno pogoreli, tako da je razlog verjetno kje drugje. Upam, da se bodo fantje zbrali in da bodo jutri v boju za medalje."

Preberite še: