Odpoved Pokala Vitranc: kakšne bodo finančne posledice

Za ta čas pretoplo vreme je odneslo tekmovanje alpskih smučarjev za svetovni pokal v Kranjski Gori. Prizadevni kranjskogorski organizatorji so kljub trudu, ko so na progo nanašali zaloge snega, ostali brez 63. izvedbe Pokala Vitranc. Narava je bila močnejša. Dež je odplaknil ves trud. Odpoved bo imela finančne posledice.

Alpski smučarji so ostali brez odločilnih tekem v veleslalomu in slalomu pred finalom sezone, ljubitelji zimskih športov so ostali brez užitka ob gledanju najboljših smučarjev na svetu, poznal se bo izpad pri oglaševanju, glas o Sloveniji se ne bo razširil po svetu več deset milijonom gledalcev pred televizijskimi in drugimi zasloni, ki bi sicer spremljali smučarske boje, Kranjska Gora pa je ostala tudi brez prihodkov od prodaje vstopnic ter oddanih zasebnih in hotelskih sob.

Ostaja eno najzanesljivejših prizorišč

Kljub odpovedi Kranjska Gora s poligonom v Podkorenu ostaja eno najzanesljivejših prizorišč svetovnega pokala. Odpovedi so že bile, večina še pred selitvijo Pokala Vitranc v Podkoren in spremembo termina na marec z decembrsko-januarskega. Nazadnje so zaradi z vremenom pogojenih težav in razmer Pokal Vitranc odpovedali pred več kot dvema desetletjema.

Ob tem je treba izpostaviti eno izjemo. Pred štirimi leti je bila Kranjska Gora marca pripravljena na prihod alpskih smučarjev z brezhibno pripravljeno progo in ob optimalnem vremenu, a so tekmovanje morali odpovedati. Razlog odpovedi je bil povezan s pandemijo novega koronavirusa, ko se je znotraj svetovnega pokala za moške razširila potencialna nevarnost prenosa virusa.

Foto: Matej Podgoršek

Na odpoved so bili pripravljeni

Predstavniki organizatorjev so bili na odpoved pripravljeni tako leta 2020 kot tudi letos. Že pred štirimi leti so imeli pri tuji zavarovalnici zavarovano v primeru tveganj odpovedi tudi za primer višje sile, kot je bila takratna svetovna zdravstvena kriza. Tudi za letošnjo odpoved imajo poskrbljeno kritje tveganj odpovedi zavarovano pri tuji zavarovalnici.

Kljub temu so razsežnosti odpovedi tekmovanja številne in na vseh mogočih področjih. V Kranjski Gori so v treh dneh dogajanja pričakovali množico obiskovalcev in turistov, vse bi se začelo že v petek z ekshibicijsko tekmo Grubinim memorialom ter nadaljevalo v soboto s tekmovalnim in zabavnim delom, načrtovali so veliko zabavo po smučanju, apres ski, ter v nedeljo z zaključkom.

Štefan Hadalin bi v soboto odpeljal svojo poslovilno vožnjo kot uradno slovo ob koncu tekmovalne kariere.

Za organizacijo tekmovanja stoji domači kranjskogorski smučarski klub, ki deluje povsem ljubiteljsko. Gre za prostovoljce, vsako leto pa klubu od Pokala Vitranc ostane nekaj denarja za njegovo delovanje. Tega priliva letos ne bo.

Ravno tako si alpske discipline vsako leto iz dela prihodkov zagotavljajo del potrebnih sredstev za financiranje programov.

Žan Kranjec Foto: Guliverimage

Alpske smučarje pred koncem sezone svetovnega pokala 24. marca čakajo le še štiri tekme, in sicer v slalomu, veleslalomu, superveleslalomu in smuku. V finalu sezone v Saalbachu, kjer ima pravico nastopa le najboljših 25 v vsaki disciplini, bosta od Slovencev nastopila peti najboljši veleslalomist Žan Kranjec in Miha Hrobat, ki je v smukaškem seštevku 22.

Medtem ko je moški Pokal Vitranc odpadel, bodo alpske smučarke v Skandinaviji lahko nastopile na še dveh tekmah pred odhodom na zaključek sezone. V Areju na Švedskem so tudi tri Slovenke, Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki jih v veleslalomu in slalomu čaka lov na točke za seštevek svetovnega pokala.

