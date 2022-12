Pod Senčno goro se začenja prvi vrhunec sezone: Slovenski pogled proti vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je trenutno drugi skakalec sezone in glavni izzivalec vodilnega Dawida Kubackega.

Smučarski skakalci so zbrani pod Senčno goro, kjer se bo s kvalifikacijami ob 16.30 začela tradicionalna novoletna turneja. To sestavljajo štiri postaje, najprej Oberstdorf (tekma bo 29. decembra) in Garmisch-Partenkirchen (1. januar) v Nemčiji, nato se bo karavana preselila v Innsbruck (4. januar) v Avstriji, vse skupaj pa se bo 6. januarja končalo v Bischofshofnu.

Lani je zlatega orla še drugič osvojil Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage Lani je na jubilejni turneji končno zmago in zlatega orla še drugič v karieri osvojil Japonec Rjoju Kobajaši, ki pa letos vsaj po dozdajšnjih dosežkih ni med glavnimi favoriti za glavno nagrado. Tokrat je največ oči uprtih v vodilnega moža svetovnega pokala Dawida Kubackega, ki je na osmih posamičnih tekmah svetovnega pokala zmagal štirikrat.

Eden glavnih izzivalcev 32-letnega Poljaka bo najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek, sicer drugi skakalec skupnega seštevka, ki se v tej sezoni lahko pohvali s tremi posamičnimi zmagami.

Trenutno najboljša skakalca zime. Foto: Guliverimage

"Ohraniti konstantnost"

"Novoletno turnejo moramo mi še malo osvojiti. Zadnja leta nam je turneja delala kar precej preglavic. Lani je bil le Lovro tisti, ki se je res boril za najvišja mesta. Ostali smo bili toplo-hladno iz dneva v dan. Kakšen dan je bil zelo dober, kakšen dan slabši. Upam, da bom to konstantnost, ki sem jo imel v prvem delu sezone, uspešno prenesel tudi na novoletno turnejo, in da bom v svojih skokih užival" je pred turnejo dejal Lanišek.

Zahtevna, dolga turneja "Vsako tekmo želimo, če ne zmagati, pa biti najbližje vrhu, na novoletni turneji ne bo nič drugače." Foto: Vid Ponikvar

"Vsako tekmo želimo, če ne zmagati, pa biti najbližje vrhu, na novoletni turneji ne bo nič drugače. Želimo si, da bi Anže ohranil to raven skokov, ki jo kaže že vso sezono, in da se mu ostali fantje pridružijo. Bo pa zahtevna turneja, dolga, osem skokov za skupno zmago ...," pa pravi glavni trener Robert Hrrgota.

S skupno zmago na novoletni turneji se lahko od Slovencev pohvalita Primož Peterka in Peter Prevc. Zadnji je tudi letos del slovenske zasedbe, ki bo popoldan začela boje v Oberstdorfu. Glavni trener v Nemčiji računa na Domna Prevca, ki bo imel številko 32, Žigo Jelarja (34), Lovra Kosa (35), Timija Zajca (41), Petra Prevca (42) in Anžeta Laniška (60).

Lani je bil najboljši Slovenec v seštevku turneje Kos, ki je končal na sedmem mestu.

Trening se bo začel ob 14. uri, kvalifikacije ob 16.30.

Novoletna turneja, kvalifikacije, Oberstdorf

Spored 71. novoletne turneje Oberstdorf 28. december

16.30 kvalifikacije 29. december

16.30 prva serija Garmisch-Partenkirchen 31. december

14.00 kvalifikacije 1. januar

14.00 prva serija Innsbruck 3. januar

13.30 kvalifikacije 4. januar

13.30 prva serija Bischofshofen 5. januar

16.30 kvalifikacije 6. januar

16.30 prva serija

