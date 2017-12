Uspešni vsi Slovenci, trije med najboljšimi

Novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Slovenski smučarji skakalci so uspešno opravili zadnje dejanje svetovnega pokala v letu 2017. V kvalifikacijah tekme novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu so bili uspešni vsi, 1. januarja bo tako na tekmi nastopilo sedem Slovencev. Najboljši je bil Jernej Damjan (134 m/129,9) z osmim dosežkom.

Kvalifikacije je dobil Norvežan Johann Andre Forfang z najdaljšim skokom 140,5 metra (143,8 točke), za njim sta bila Poljaka Dawid Kubacki (135,5/136,2) in Stefan Hula (135,5 m/135,8).

Tik za Damjanom sta v deseterici kvalifikacije končala še Anže Semenič (132,5 m/129,6) in Peter Prevc (131 m/129,0). Timi Zajc (130 m/124,7) je imel 16. dosežek, 21. je bil Tilen Bartol (127,5 m/118,8), 26. Domen Prevc (125 m/114,5), 34. pa Žiga Jelar (121,5 m/111,3).

Dosežki Slovencev v kvalifikacijah: 1. Johann Andre Forfang 140,5 metra - 143,8 točke

2. Dawid Kubacki 135,5 metra - 136,2 točke

3. Stefan Hula 135,5 metra - 135,8

4. Richard Freitag 135 metrov - 134,8 točke

...

8. Jernej Damjan 134 metrov - 129,9*

9. Anže Semenič 132,5 metra - 129,6 točke*

10. Peter Prevc 131 metrov - 129 točk

16. Timi Zajc 130 metrov - 124,7 točke*

21. Tilen Bartol 127,5 metra - 118,8 točke*

26. Domen Prevc 125 metrov - 114,5 točke*

34. Žiga Jelar 121,5 metra - 111,3 točke*



* vsi na tekmi

Trije slovensko-avstrijski dvoboji

Damjan se bo v ponedeljkovi prvi seriji prve tekme leta 2018 pomeril s Čehom Vojtechom Šturso, Semenič z Rusom Jevgenijem Klimovom, Peter Prevc s Čehom Romanom Koudelko, Zajc z Avstrijcem Manuelom Fettnerjem, Bartol z njegovim rojakom Michaelom Hayböckom, Domen Prevc s Poljakom Piotrom Žylo, Jelar pa z Avstrijcem Stefanom Kraftom.

Pari slovenskih tekmovalcev na ponedeljkovi tekmi: Jernej Damjan - Vojtech Štursa (Čeh)

Anže Semenič - Jevgenij Klimov (Rus)

Peter Prevc - Roman Koudelka (Pol)

Timi Zajc - Manuel Fettner (Avt)

Tilen Bartol - Michael Hayböck (Avt)

Domen Prevc - Piotr Žyla (Pol)

Žiga Jelar - Stefan Kraft (Avt)

Prevc in Zajc blestela na treningu

Na treningih sta se izkazala zlasti Peter Prevc, ki je bil najdaljši na uvodnem treningu (138 metrov), in njegov mlajši stanovski kolega Timi Zajc (140 metrov), ki je na drugem treningu postavil daljavo dneva!

Rezultati, 2. trening: Domen Prevc (številka 26) 124 m

Žiga Jelar (30) 127,5 m

Tilen Bartol (38) 132 m

Timi Zajc (40) 140 m

Anže Semenič (44) 125 m

Peter Prevc (47) 130,5 m

Jernej Damjan (56) 128,5 Najdlje je za zdaj skočil mladi Slovenec Timi Zajc (140 m - 81,5 točke). Najbolj se mu je približal Norvežan Andreas Fannemel (135 m - 79,3 točke).

Rezultati, 1. trening: Domen Prevc (številka 26) 121,5 m

Žiga Jelar (30) 124,5 m

Tilen Bartol (38) 129,0 m

Timi Zajc (40) 123,0 m

Anže Semenič (44) 128,5 m

Peter Prevc (47) 138,0 m

Jernej Damjan (56) 124,5 m Najdlje je skočil Peter Prevc, ki je prejel 81,9 točke, drugi najdaljši skok je uspel Avstrijcu Gregorju Schlierenzauerju (135 m). Več točk od Prevca sta za izvedbo skoka prejela le Nemec Richard Freitag (132,5 m - 85,6 točke) in Japonec Junširo Kobajaši (131 m - 84,6 točke). Med najboljših sedem sta se zavihtela tudi Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Kako je bilo na prvi postojanki?

Najboljši Slovenec na nedeljski tekmi je bil na 14. mestu Damjan, Bartol in Jelar sta s 16. in 19. mestom dosegla uspeh kariere (Jelar je vknjižil sploh prve točke za svetovni pokal). Do točk je s 26. mestom prišel še Zajc. Povsem ga je polomil Prevc, ki je ostal brez finala.

Po četrtini turneje je v vodstvu Poljak Kamil Stoch, ki je vodilnega v skupnem seštevku Richarda Freitaga včeraj ugnal za dobre štiri točke.

Ponedeljkova tekma v Garmischu je predvidena za 14. uro.