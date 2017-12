Štirje Slovenci do točk, Peter Prevc je takoj po polomu čivknil

Novoletna turneja, Oberstdorf, posamična tekma

Zmagovalec prve tekme novoletne turneje v smučarskih skokih je Avstrijec Poljak Kamil Stoch. Drugi je bil Nemec Richard Freitag, tretji pa Poljak David Kubacki. V finale so se uvrstili štirje Slovenci. Najboljši je bil Jernej Damjan, ki je bil 14. Tilen Bartol je bil 16., Žiga Jelar 19. in mladi Timi Zajc, ki je v prvi seriji izločil legendarnega Japonca Noriakija Kasaija, 26. Peter Prevc, ki je pred tokratno tekmo obetal veliko, ga je v prvi seriji polomil in ostal brez finala.