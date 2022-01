Po prvi seriji Zajc in Kos v igri za stopničke, Peter Prevc brez finala

Peter Prevc je v Garmischu zmagal pred šestimi leti. Foto: Guliver Image Skakalnica pod najvišjo goro Nemčije Zugspitzom je bila zgrajena za olimpijske igre leta 1936. Od leta 1953 pa je ena od štirih, ki gostijo tradicionalno nemško-avstrijsko turnejo štirih skakalnic. Lani je to tekmo dobil Poljak David Kubacki, ki ima s 144 metri tudi rekord skakalnice. Pred šestimi leti pa je tu zmagal Peter Prevc in nato tudi dobil zlatega orla.

Končana je prva serija. S 143 metri vodi Kobajaši. Zajc je četrti, Kos peti. V finale sta se uvrstila še 15. Lanišek in 18. Cene Prevc. Peter Prevc je tekmo končal na 38. mestu.



Peter Prevc, ki je bil najdaljši od naših v poskusni seriji, pa zdaj le 124.5 metra in kot edini od Slovencev brez nastopa v finalu. Zajc in Kos drugi in tretji.



Nov vodilni je Lindvik. Od Slovencev je na zaletišču še Peter Prevc.



Tretji slovenski finalist je Cene Prevc, 131 metrov. Še daljši pa zdaj Timi Zajc. Kar 137 metrov. Dvojno slovensko vodstvo. Po nastopu 18-ih so štirje Slovenci med šest.



130 metrov za Laniška, ki je brez težav premagal Rusa Mankova in se uvrstil v finale. Še daljši pa v naslednjem paru Kos, 135,5 metrov. V finale in na trenutno prvo mesto.



Prva serija se začne ob 14.00. Potekala bo na izpadanje. Prvi Slovenec na zaletišču bo Lanišek, že v tretjem paru.

Po prvi tekmi je vodilni v seštevku turneje Japonec Rjoju Kobajaši, Lovro Kos je šesti.