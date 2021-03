Nov udarec za Švico, pozitivna tudi Holdenerjeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarska alpska smučarka Wendy Holdener je bila na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitivna in bo bržčas izpustila tekme v tehničnih disciplinah na finalu svetovnega pokala v domačem Lenzerheideju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vse bo odvisno od izvida novega testiranja.

Sedemindvajsetletna Švicarka Wendy Holdener, sicer olimpijska podprvakinja v slalomu je ena izmed najboljših smučark zadnjih sezon, trenutno pa je v samoosamitvi, je sporočila Švicarska smučarska zveza.

"Holdenerjeva in njen trener Klaus Mayrhofer sta bila pozitivna na testiranju s hitrimi antigenskimi testi. Oba se počutita v redu in sta v samoosamitvi. V četrtek zvečer sta opravila še PCR test. Izvidi bodo znani v petek zjutraj," so zapisali v izjavi za javnost.

V švicarski vrsti je to že četrti pozitivni test v zadnjih dveh tednih, potem ko je bila pozitivna Melanie Meillard in trener za telesno pripravo Lare Gut-Behrami.