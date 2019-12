Norveški zvezdnik načrtuje premor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johannes Thingnes Boe bo zaradi rojstva otroka izpustil del sezone, a do SP bo nazaj, kar je njegov glavni cilj te sezone.

Johannes Thingnes Boe bo zaradi rojstva otroka izpustil del sezone, a do SP bo nazaj, kar je njegov glavni cilj te sezone. Foto: Reuters

Najboljši biatlonec minule sezone in trenutno vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu Norvežan Johannes Thingnes Boe je napovedal, da v kratkem načrtuje krajši tekmovalni premor. Postal bo namreč oče. "Moram, no, rad bi bil doma, ko se bo bližalo rojstvo," je za časnik Heilbronner Stimme razložil Boe, ki je v petek dosegel svojo 39. zmago.

Vsekakor si Boe februarja želi nastopiti na svetovnem prvenstvu v italijanski Anterselvi, zato bo konec januarja bržkone nastopil tudi na zadnji tekmi pred SP na Pokljuki.

"Do prvenstva bom zanesljivo nazaj. Zame je zaradi vseh okoliščin to glavni cilj v sezoni 2019/20," je še dejal mlajši od bratov Boe, petkratni svetovni prvak.

V teh dneh, ko je z mislimi že pri novi družini, mu veliko pomeni, da mu v svetovnem pokalu ob strani stoji starejši brat Tarjei. "Kot športniki noro veliko potujemo in smo zelo malo z bližnjimi. Prav zato je še toliko lepše, da sva skupaj in lahko drug drugemu pomagava. Lepo je deliti vse lepe in malo manj lepe trenutke z nekom, na kogar se lahko popolnoma zaneseš."

Starejši, že 31-letni Tarjei Boe je prav tako olimpijski prvak in ima v vitrinah devet zlatih odličij s svetovnih prvenstev.

