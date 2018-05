Norveški skakalni šampion mislil, da umira: zbolel je za zelo redko boleznijo

Stevens-Johnsonov sindrom je oblika toksične epidermalne nekrolize, ki je lahko smrtna. Pri tovrstni bolezni pride do luščenja pokožnice od usnjice ter vrhnjice sluznic. Gre za redko motnjo, ki jo običajno povzroči preobčutljivost za določeno zdravilo, lahko pa je vzrok tudi okužba.

"Imel sem nenavadno infekcijo v zgornjem delu dihalnih poti. Takrat sem dobil antibiotik. Po nekaj časa se mi je razpoloženje začelo slabšati. Nekega dne sem se zbudil, moje ustnice in vse okoli pa je spominjalo na veliko rano. Zgrabila me je panika. Poklical sem taksi in se odpeljal v bolnišnico v Oslo. Mislil sem, da umiram," je dejal ekipni olimpijski prvak iz Pjongčanga in zlati s svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu.

Nato je nadaljeval: "Srečo sem imel, da so hitro urgirali na reakcijo, ki se je zgodila na mojem obrazu. Simptomi, hvala medicinskemu osebju, niso prišli do drugih organov, ki povečajo možnosti smrti. Kot so mi dejali zdravniki, sem lahko dobil reakcijo na ibuprofen, ki sem ga vzel. Dejali so mi, če izpuščaji prekrijejo več kot 10 odstotkov kože, se možnost smrti poveča za do 30 odstotkov."

Tande je bil ob vseh nastalih dogodkih vidno pretresen, saj je prava redkost, da nekdo zboli za takšno boleznijo. "Možnost, da imaš tovrstni sindrom, je manjša, kot če bi zadel na lotu. Na srečo mi to ne bo oteževalo priprav na zimo, bom pa imel poleti zaradi tega verjetno težave. Trenutno je največja težava slab imunski sistem," pravi 24-letni Tande, ki je posledično izgubil nekaj kilogramov.