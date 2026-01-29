Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
29. 1. 2026,
9.44

Nika Tomšič

Nika Tomšič | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

- rojena: 1. marec 2000
- prebivališče: Maribor
- klub: SK Pohorje
- trener: Aleš Sever

- disciplina na ZOI: veleslalom, slalom

* Največji uspehi:

- SP:
12. mesto, Saalbach 2025, ekipna paralelna tekma

- svetovni pokal:
23. mesto, Flachau 2026, slalom
- prisotnost na Instagramu: @nikatomsic
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: zmaga na tekmi v slalomu na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) leta 2017 v Erzurumu
- zadnja knjiga ali film: nadaljevanka Emily in Paris
- hobiji: sestavljanke puzzle, kvačkanje, izdelovanje zapestnic, sudoku in različni športi
- moto/navdihujoč citat: "Vsak dan daj svoj maksimum."

Vir: STA

Nika Tomšič Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
