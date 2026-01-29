Četrtek, 29. 1. 2026, 9.44
1 ura, 28 minut
Nika Tomšič
- rojena: 1. marec 2000
- prebivališče: Maribor
- klub: SK Pohorje
- trener: Aleš Sever
- disciplina na ZOI: veleslalom, slalom
* Največji uspehi:
- SP:
12. mesto, Saalbach 2025, ekipna paralelna tekma
- svetovni pokal:
23. mesto, Flachau 2026, slalom
- prisotnost na Instagramu: @nikatomsic
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: zmaga na tekmi v slalomu na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) leta 2017 v Erzurumu
- zadnja knjiga ali film: nadaljevanka Emily in Paris
- hobiji: sestavljanke puzzle, kvačkanje, izdelovanje zapestnic, sudoku in različni športi
- moto/navdihujoč citat: "Vsak dan daj svoj maksimum."
Vir: STA