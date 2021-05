Ni bilo prostora za vse, pretekle zasluge niso štele

Markus Eisenbichler, Severin Freund, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Martin Hamann in Andreas Wellinger bodo v ekipi, ki jo bo vodil glavni trener nemške reprezentance Stefan Horngacher.

Nemci so v pretekli sezoni osvojili kar nekaj odličij na največjih tekmovanjih. Geiger je v Planici postal svetovni prvak v poletih, na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu skočil še do posamičnega srebra in brona. Eisenbichler je bil na Letalnici bratov Gorišek bronast in v skupnem seštevku svetovnega pokala drugi. Moška ekipa je bila v Oberstdorfu zlata, kakor tudi sestava na tekmi mešanih ekip.

Cilji v nemški izbrani vrsti bodo visoki tudi v prihodnji, olimpijski sezoni. Kako je osvajati medalje na največjem skakalnem dogodku, dobro ve Richard Freitag, ki je bil na zadnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu srebrn na ekipni tekmi. Na svetovnih prvenstvih se lahko pohvali z dvema zlatima ekipnima, eno srebrno in bronasto medaljo. Prav tako je na svetovnem prvenstvu v poletih leta 2018 postal bronast, z ekipo pa je bil dvakrat v karieri srebrn. Pohvali se lahko tudi z drugim mestom v svetovnem pokalu v sezoni 2017/18, v kateri je nekaj časa nosil celo rumeno majico vodilnega – na koncu je moral priznati premoč Kamilu Stochu.

A mu v zadnjih dveh sezonah ni šlo vse po načrtih in ni našel stika z najboljšimi. Priložnost v svetovnem pokalu je dobil kot član nacionalnega paketa v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, nato pa nastopal na tekmah celinskega pokala, na katerih se ni proslavil.

Zato bo svoje poslanstvo nadaljeval v B-ekipi, v kateri bo med znanimi nemškimi skakalci tudi David Siegel.