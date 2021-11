Nevzdržne razmere: peklo ga je v pljučih, začelo se mu je vrteti

Šimenc: Rekel sem si, da nima smisla

Miha Šimenc je po nedeljski odpovedi razkril, kakšno neprijetno izkušnjo je doživel na ogrevanju. Ko se je počasi ogreval, je bilo še vse v redu, a ko je dvignil tempo, so se začele težave.

"Prišel je tisti del treninga, ko moraš iti nekoliko hitreje oziroma začeti tekmovalni tempo … Po štirih minutah me je zapeklo v pljučih in začelo se mi je vrteti. Rekel sem si, da nima smisla, da si poškodujem pljuča. Res sem si želel, ker potrebujem štarte na tekmah. A na naslednjih tekmah prihajajo moji šprinti. Odločil sem, da ne bom tvegal," je povedal 25-letni Logatčan, ki se zaradi poškodbe vrača po enoletnem premoru.

Tudi finski olimpijski prvak ni želel tvegati

Nastopu na nedeljski tekmi so se odpovedali norveški tekači, na štartu pa ni bilo niti finskega tekača in aktualnega olimpijskega prvaka na 50 kilometrov liva Niskanena, kar samo še dodatno potrjuje, da so bile konec tedna v Ruki zares izjemne razmere. Temperature so se namreč spustile pod minus 20 stopinj Celzija. Po nekaterih podatkih je bila zjutraj temperatura minus 24 stopinj Celzija.

"Žal so bile razmere takšne, da nisem želel tvegati svojega zdravja," je na Instagram zapisal finski tekač, ki je sicer zmagal na sobotni 15-kilometrski razdalji, a tako kot pri večini tekmovalcev so tudi zanj glavni cilj olimpijske igre februarja v Pekingu.

Nejc Brodar, glavni trener slovenske tekaške reprezentance Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Takšnih razmer v svoji tekmovalni in trenerski karieri ne pomni niti Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance. Ta meni, da so organizatorji nedeljsko tekmo nekoliko na silo spravili pod streho.

"Miha je imel res veliko željo nastopiti, potem ko se vrača po poškodbi in mu manjka tekem. Dokler je tekel počasi, je bilo v redu, a ko je dvignil na ogrevalni tempo … Ko je prišel nazaj, je dejal, da ga peče v pljučih. Pri Ani (Anamarija Lampič op. p.) je bilo zelo podobno. Predvsem iz zdravstvenega vidika smo odstope odpovedali. Dekleta so večinoma štartala, a jih je veliko odstopilo, medtem ko so se v moški konkurenci mnogi že pred začetkom odpovedali tekmi. Verjamem, da so nekateri narodi malo bolj odporni proti takšnim razmeram, ampak jaz gledam na svoje tekmovalce."

Olimpijske igre so blizu in ni več šale

"Vložki letos so preveliki, da bi tvegali zaradi ene tekme. Manjši davek plačaš, če ne greš na štart, kot da stakneš prehlad ali zboliš. Vedeti moramo, da so kmalu na sporedu tudi olimpijske igre in ni več šale."

Temperature pa tekačem na smučeh ne bodo prizanašale tudi v Lillehammerju, naslednji postaji svetovnega pokala. Tam se bodo gibale okrog minus deset stopinj Celzija, a to so razmere, v katerih tekmovalci lahko normalno tekmujejo.

Foto: Guliverimage

Anamarija potrebuje čas, da pride v tekmovalni ritem

V Ruki je v šprintu najboljši rezultat uspel Anamariji Lampič, ko je bila na koncu osma. Eva Urevc je v šprintu pristala na 27. mestu, med ko sta bila Janez Lampič in Miha Šimenc na 46. oziroma 61. mestu.

"Anamarija je nastopila v okvirjih, ki smo jih navajeni iz preteklih začetkov sezon. Vemo, da potrebuje nekaj časa, da pride v tekmovalni ritem. Za Evo lahko rečem, da je v šprintu dobro odtekla kvalifikacije, ampak vemo, da je klasična tehnika njena šibkejša disciplina. Od fantov pa sem v šprintu pričakoval nekaj več."

Miha Šimenc še čaka na svoje tekme. Foto: Guliverimage

Morda si je naložil preveliko breme

Predvsem je bil pred sezono velika uganka Miha Šimenc, ki se vrača po enoletni odsotnosti. Brodar se zaveda, da Miha potrebuje kakšno tekmo več, da najde pravi ritem. To je Miha povedal tudi pred začetkom sezone.

"Morda si je naložil preveliko breme, čeprav od njega ni nihče nič pričakoval. Vsi smo mu poskusili razložiti, da se vrača. Torej, da naj dobi prave občutke in na kakšen način naj se loti proge. Na žalost teh nasvetov ni upošteval, imel pa je tudi težave s paščkom na palici."

"Vseeno me veseli nastop Mihe na distanci, čeprav komu njegovo mesto ne pomeni nič. A če pogledam čas ... Miha je namreč pred poškodbo na takšni razdalji zaostajal štiri minute, na tej tekmi pa je prišel na dve minuti in 35 sekund. To kaže, da je napredoval na razdalji, kar pomeni, da bo napredoval tudi v šprintu. Pri njem si želim, da se ne bi obremenjeval z rezultatom in da bi pokazal tisto, kar mu uspeva na treningih. Zdaj prihajajo njegove tekme in mislim, da bo tam pokazal, da je poleti dobro delal," je še povedal Brodar.