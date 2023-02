Nesrečna slovenska smučarka se je javila iz bolnišnice

Slovenska alpska smučarka Tina Robnik, ki se je v Kranjski Gori huje poškodovala med pripravami za svetovno prvenstvo, je prejšnji teden prestala prvo izmed treh operacij po hudi poškodbi kolena. Koleno so ji v ljubljanskem kliničnem centru, kot je zapisala, "uspešno reponirali in stabilizirali z zunanjim fiksatorjem", že v torek pa jo čaka naslednja operacija.

Enaintridesetletna Tina Robnik, ki je v tej sezoni svetovnega pokala osvojila dve točki z 29. mestom na drugem veleslalomu v Kranjski Gori, je tako znova za dlje časa oddaljena od tekmovanj. Že septembra lani si je ob padcu na treningu v Saas Feeju poškodovala koleno in izpahnila ramo. Zaradi nove poškodbe bo izpustila preostanek sezone 2022/23.

"Na treningu v Kranjski Gori sem si s težkim izpahom huje poškodovala koleno. Koleno so uspešno reponirali in stabilizirali z zunanjim fiksatorjem. Jutri me čaka naslednja operacija," je sporočila na Instagramu, ob tem pa pripisala, da je plato golenice zlomljen na tri dele, na stegnenici pa so odkrušeni trije kosi kosti s hrustancem.

"Glede vezi še nimamo jasne slike, kako in kje so strgane. Na srečo so živci in žile OK, sem pozitivna, da bo vse v redu. Držite pesti za uspešno operacijo in čim boljši scenarij," je še zapisala Robnikova, ki jo skozi vso kariero spremljajo težave s poškodbami. Marca 2018 si je poškodovala levo koleno, najhuje pa jo je skupila na uradnem treningu smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom leta 2011 v Crans Montani, ko si je pri hudem padcu zdrobila tri vretenca in bila nato dolgo odsotna.

Preberite še: