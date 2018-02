Nejc Dežman četrti v Nemčiji

Nemški Klingenthal je gostil 22. tekmo celinskega pokala smučarskih skakalcev. Na preizkušnji pod reflektorji se je od Slovencev najbolj izkazal Nejc Dežman, ki je bil četrti s skokoma 127,5 in 135,5 metra ter 246,5 točke.

Foto: Vid Ponikvar

Dežman bi ob boljšem doskoku končal na stopničkah, saj je tretji, Poljak Jakub Wolny, za 138 in 128,5 m zbral 249,6 točke. Nove zmage se je razveselil mladinski svetovni prvak, Norvežan Marius Lindvik, ki je skočil 146 in 133 metrov, zbral pa je 271,5 točke. Le dve desetinki je zaostal Avstrijec Philipp Aschenwald s 134 in 132 m ter 271,3 točke.

Anže Lanišek je bil 12., povratnik na tekme celinskega pokala Žiga Jelar 19., Robert Kranjec 20., brez finala pa so ostali Bor Pavlovčič, Jurij Tepeš in Tomaž Naglič.

Lindvik je z zmago, tretjo letos, prevzel vodstvo v skupnem seštevku z 872 točkami, Dežman je drugi z 857 točkami.