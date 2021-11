Ne dvomi, da je dobro pripravljena

Eva Urevc, slovenska tekačica na smučeh, se je lani v tekaške smučine vrnila po enoletni odsotnosti, potem ko je morala na operacijo križnih vezi. In 26-letna tekačica iz Gorij se je več kot uspešno vrnila, saj se je v posamični konkurenci v šprintu trikrat uvrstila med najboljših deset. Njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu je bilo peto mesto v Ulricehamnu na Švedskem. Njena pika na i v sezoni pa je bil bron s svetovnega prvenstva v Obesrstdorfu, ko sta ga v ekipnem šprintu osvojili skupaj z Anamarijo Lampič.

"Ne dvomim, da sem dobro pripravljena"

Lani po končani sezoni je dejala, da je sposobna priti na stopničke, a se je ob tem zavedala, da se je vračala po poškodbi. Je športnica, ki na stvari gleda realno. In kako je zadovoljna s pripravljenostjo pred prvo tekmo svetovnega pokala v Ruki? "Ne dvomim, da sem dobro pripravljena. Prve tekme pokažejo, kam spadaš," je pred dnevi na novinarski konferenci povedala Urevčeva, ki ne skriva želje, da bi letošnjo sezono šla še stopničko višje.

"V vsaki sezoni si želiš biti še boljši oziroma si želiš napredka. Sploh v prosti tehniki si večkrat želim prebiti v finale, a tudi v klasični tehniki si želim napredek. A kot sem že povedala, iz tekme v tekme bom videla, kakšna je forma in smuči. Vse se mora iziti za super rezultat."

Foto: Urban Meglič/Sportida

Velika, a tudi prava sprememba pred sezono

Po koncu lanske sezone se je odločila za pomemben korak. Zamenjala je namreč proizvajalca smuči. Za zdaj kaže, da je bila to prava odločitev. Na pripravljalni tekmi je dobila prve prave informacije. "V soboto sem dobila potrditev, ko je bilo glavno vprašanje, ali bom imela oprijem ali ne. Res sem imela dober oprijem na tekmi in mislim, da sem se pravilno odločila."

Urnik tekmovanj bo nekoliko prilagojen olimpijskim igram

Tudi njen glavni cilj so olimpijske igre v Pekingu, ki bodo februarja prihodnje leto, zato bo letošnji urnik tekmovanj nekoliko prilagodila. Zagotovo bo tekmovala na tekmah, ki so na nekoliko višji nadmorski višini, saj je znano, da je tudi olimpijska proga v Pekingu nekoliko višja.

"Na Tour de Ski bom štartala samo na prvem šprintu, medtem ko bom preostale tekme izpustila. To je načrt. Zagotovo pa bom tekmovala na tekmah, ki so na nekoliko višji nadmorski višini. To bodo kot priprave na Peking. To je okviren načrt, ampak se bom odločala iz tekme v tekmo," je še povedala Eva Urevc.

Prva tekma svetovnega pokala v teku na smučeh bo na sporedu v petek v Ruki na Finskem. Tekačice in tekači se bodo najprej pomerili v šprintu v klasični tehniki, kjer imajo naši tekmovalci največ možnosti.