Anamarija Lampič bolj neposredna ne bi mogla biti

Tudi za tekače na smučeh bo letošnja sezona posebna, saj jih februarja čakajo zimske olimpijske igre v Pekingu. Te bodo tudi glavni cilj naših tekmovalcev. Poleg Anamarije Lampič bodo na tekmah svetovnega pokala slovenske barve zastopali še Eva Urevc, Miha Šimenc in Janez Lampič. Vsi štirje bodo svoje priložnosti za visoke uvrstitve iskali v šprintu.

"Pravzaprav upam, da imam za tri leta dovolj … Namreč zadnja tri leta nisem bila niti prehlajena niti bolna." Foto: Urban Meglič/Sportida

Prej tri leta nič, zdaj pa v dveh mesecih dvakrat obležala v postelji

Lani je v svetovnem pokalu v šprintih kraljevala Anamarija Lampič, ki je tudi zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala. Poleg tega je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila bron v posamičnem šprintu in ekipnem šprintu. Pred dnevi jo je nekoliko zdelal prehlad, a kot pravi, je nared za nove izzive.

"Malo še čutim na glasu, ampak upam, da je to mimo. Pravzaprav upam, da imam za tri leta dovolj … Namreč zadnja tri leta nisem bila niti prehlajena niti bolna. Zdaj sem v dveh mesecih dvakrat obležala v postelji. Na srečo nisem potrebovala antibiotikov. Mogoče je bilo to dobro, da sem se malo odpočila in da sem pripravljena na novo sezono."

Olimpijska medalja: Jaz bom kar neposredna Seveda si želim medaljo z olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletna tekmovalka iz Valburge tudi v to sezono vstopa zelo samozavestno in že komaj čaka, da se usede na letelo in poleti proti Finski. Tam jo že v petek čaka prvi šprint v sezoni. "Po sezoni sem si vzela nekaj počitka, nato pa startala samozavestno. Z veliko motivacije in sproščeno. Ne čutim nobenega pritiska. Morda je malce čudno, ker sem v preteklih sezonah ob takem času bila že v Skandinaviji. Letos sem pa še kar doma (smeh, op. p.), tako da sploh nimam občutka, da je v petek tekma," je razlagala zadnja leta naša najboljša tekmovalka, ki je bila v svojih ciljih zelo neposredna.

"Jaz bom kar neposredna. Seveda si želim medaljo z olimpijskih iger. Eno je želeti si in sanjati o njej kot vsak tekmovalec, drugo pa jo je dobiti in jo tudi vzeti."

Eva je sicer znana kot ena izmed tekmovalk, ki so fizično najbolj pripravljene. Foto: Guliverimage

Eva Urevc sploh ne dvomi v dobro pripravljenost

Zelo dobro sezono je imela tudi Eva Urevc, ki se je lani v posamični konkurenci trikrat uvrstila med najboljših deset tekmovalk. Prav tako se lahko pohvali z bronom z lanskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu v ekipnem šprintu, ki sta ga osvojila skupaj z Lampičevo. Eva je sicer znana kot ena izmed tekmovalk, ki so fizično najbolj pripravljene.

"Jaz ne dvomim, da sem dobro pripravljena. Prve tekme pokažejo, kam spadaš. Po prvi tekmi, ki smo jih imeli v distanci, lahko rečem, da sem napredovala. Sploh v klasični tehniki, mislim, da je v prosti tehniki tudi nek plus. Bomo videli, kaj bodo prinesle tekme," je uvodoma povedala Urevčeva, ki toliko še ne razmišlja o olimpijski tekmi ali o domači tekmi, ki bo letos znova v Planici. "Jaz grem korak za korakom. Olimpijske igre so zagotovo glavni cilj, ampak do tja je še kar dolga pot. Šla bom iz tekme v tekmo," je še dejala 26-letna tekačica na smučeh, ki je bila zadnjih deset dni na pripravah v Beitostoelnu.

Miha Šimenc bolečin v hrbtu ne čuti več. Foto: Urban Meglič/Sportida

Povratnik, ki si ne želi naložiti prevelikega bremena

Povratnik v letošnji sezoni je Miha Šimenc, ki je zaradi poškodbe (diskus hernija, op. p.) izpustil celo sezono. Lani oktobra se je odločil za operacijo, a zdaj je vse za njim. Miha je v predlanski sezoni nanizal nekaj zelo dobrih rezultatov. Na tekmi svetovnega pokala v Areju je bil celo sedmi in dosegel izjemen rezultat za slovenski moški tek na smučeh. Kako je Miha pripravljen na nove boje in nenazadnje tudi na olimpijske igre?

"Moramo povedati, da za zdaj kaže zelo v redu. Počakati moramo na prve tekme v Ruki. Za zdaj kaže, da je vse v redu," je uvodoma povedal Šimenc, ki je imel pripravljalne tekme v norveškem Beitostoelnu. "Prva tekma v soboto mi je šla super, saj sem na tem prizorišču dosegel svoj najboljši rezultat. Tudi zaostanek je bil zame sprejemljiv, ampak se zavedam, da je lahko še veliko bolje. A pomembno je, da je počutje dobro in da sem dobil nazaj tekmovalni občutek," je še povedal Logatčan, ki si na uvodnih tekmah svetovnega pokala ne želi nalagati prevelikega bremena.

Janez Lampič je bil tik pred tem, da konča športno pot. Foto: Urban Meglič/Sportida

Janez Lampič, brat Anamarije Lampič, se je pred letošnjo sezono odločil, da se bo na treningu priključil svoji sestri. Po lanski sezoni je tekmovalne smuči že skoraj pospravil v kot, a se je na koncu vendarle odločil, da bo nadaljeval športno kariero.

"Odločil sem se, da se bom priključil Anini ekipi. Lahko rečem, da smo dobro delali in da sem pripravljen na novo sezono. Šele potem bomo videli, kako bo šlo. Pravzaprav bomo to videli po uvodnih tekmah," pa je pred novo sezono povedal Janez Lampič.