"Nimam druge izbire, tako pač je" #video

Anamarija Lampič se trenutno poti na pripravah na Korčuli, a njeni treningi niso povezani samo s tekom na smučeh. "Tja hodimo že od majhnega in tam so res super pogoji za trening. Poznam že skoraj vse ceste. Poznam otok in vem, kam moram iti na trening, ko so intervali, in kam, ko imamo počasen trening in regeneracijo. Po treningu velikokrat skočimo v vodo, da se malo osvežimo," nam je pred odhodom razlagala 26-letna tekačica, ki je pred dnevi praznovala 26. rojstni dan.

Fotografija, s katero je naša najboljša tekačica na smučeh vzbudila veliko zanimanja

Nič ne bodo pretiravali

Naša najboljša tekmovalka si poskuša na vse načine popestriti treninge. Letos se je usedla tudi v kajak, za večjo popestritev vozi gokart, se spusti po ziplinu, veliko časa pa preživi tudi na kolesu. Prihodnjo sezono jo čakajo olimpijske igre in glede na to, da je letos postala najboljša šprinterka sezone in da se je s svetovnega prvenstva vrnila z dvema medaljama, si lahko na OI v Pekingu obeta dobre rezultate.

"Res je, da so prihodnjo zimo olimpijske igre, in vem, da veliko ljudi od mene veliko pričakuje. Vem, kaj moramo narediti, in nič ne bomo pretiravali. Načrt je takšen kot lani. So malenkosti, ki jih bomo dodali," je povedala vedno nasmejana Lampičeva.

Foto: Urban Meglič/Sportida

V domači Planici bo že morala pokazati pravo formo

Zaradi olimpijskih iger načrta treninga ne bo bistveno spreminjala in tudi letos se bo pripravljala tako na šprint kot tudi za tekme v distanci. Ve, da za dober olimpijski nastop potrebuje kilometrino in vzdržljivost. Zelo pomembna bo tudi domača tekma v Planici, ki bo zadnja preizkušnja pred olimpijskimi igrami.

"Tam bo treba pokazati, da gre forma v pravo smer, in mislim, da mora biti forma na olimpijskih igrah na najvišji ravni. Olimpijske igre bodo na visoki nadmorski višini, tako da se moraš kar hitro prilagoditi in se sprijaznit z višino. Meni je letos pomembno, da čim več časa preživim na višini in da na olimpijskih igrah ne bo težav."

Včasih so se zaradi nepoznavanja cest metali v travo

Slovenska športnica iz Valburge na rolkah veliko trenira tudi na slovenskih cestah in se pri tem vedno izogiba prometnim. Včasih se tudi sama opraviči vozniku avtomobila, če rolka po cesti, a kot pravi: "Nimam druge izbire, tako pač je." K sreči se do zdaj ni še nikoli znašla v nevarnosti. "So vozniki, ki trobijo, in takrat se ustrašiš, ker česa takšnega ne pričakuješ. Včasih, ko smo bili malo mlajši in ko nismo poznali ceste, smo se kdaj kar vrgli v travo (smeh, op. p.). Včasih je tudi pestro, ampak do zdaj se je vse srečno končalo."

Letos se ji je pri treningih pridružil brat Janez. "Vem, da je sposoben, ampak tega še ni pokazal ali pa ne zna pokazati," je dejala Lampičeva. Foto: Urban Meglič/Sportida

Vseeno so se v njeni ekipi zgodile spremembe. Pri treningih ji družbo dela brat Janez Lampič, ki je bil že tik pred tem, da smučke postavi v kot. A vendarle se je zaradi olimpijskih iger odločil vztrajati še naprej in poskušati v Pekingu doseči najboljši rezultat.

"Vem, da je sposoben, ampak tega še ni pokazal ali pa ne zna pokazati. Res bi mu rada pomagala in vem, da lahko tudi on pomaga meni. Z mano trenira in želim, da tudi njemu uspe. Verjamem vanj. Tudi on je bil vesel, da se je pridružil ekipi. Drug drugemu lahko motivacijsko pomagava in mislim, da smo se super ujeli," je še povedala Lampičeva.

Anamarija Lampič meni, da bo do konca vztrajala pri Fischerjevi opremi. Foto: Urban Meglič/Sportida

Ni dobila niti ene ponudbe

Miha Šimenc in Eva Urevc, reprezentančna kolega, sta se pred olimpijsko sezono odločila za pogumen korak, saj sta oba zamenjala proizvajalca smuči. Lampičeva se za ta korak ni odločila. Pravi, da je bila Fischerjeva oprema letos vrhunska, in ne vidi razloga za to, da bi jo zamenjala. Pa je imela kakšne druge ponudbe?

"Moram povedati, da nisem dobila niti ene ponudbe. Mislim, da je Fischer še vedno najboljša oprema, ki jo za zdaj potrebujem. Na Fischerju sem praktično že od majhnega in pri njih bom ostala vso kariero. Dobro, nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da bom do konca ostala pri njih."

Vedno nasmejana Anamarija Lampič