Anamariji Lampič se je letos pridružil še "tamau" #video #foto

Slovenski tekači na smučeh se že vneto pripravljajo na naslednjo sezono. Med njimi je tudi naša najboljša tekačica Anamarija Lampič, ki že kmalu odhaja na prve višinske priprave. Del prve ekipe so še Janez Lampič, ki se je letos na treningih pridružil svoji sestri, ter Eva Urevc in Miha Šimenc, ki pa sta se pred olimpijsko sezono odločila za pogumno potezo.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Spomladanski in poletni meseci so tisti, ko se smučarji tekači najbolj potijo. V tem času so ravno sredi bazičnih priprav. Te bodo še pomembnejše, saj jih prihodnje leto čakajo olimpijske igre v Pekingu. Tja pogleduje tudi Anamarija Lampič, lanskoletna dobitnica malega kristalnega globusa v šprintu in dobitnica dveh bronastih medalj s svetovnega prvenstva. Smučarji tekači so se v sredo zbrali v Planici, kjer so nekaj krogov naredili tudi po snegu v dvorani.

Anamarija Lampič v ponedeljek že odhaja na priprave. Foto: Guliverimage

"Vsako leto še dodam nekatere stvari, nekatere pa tudi spremenim. Letos se mi zdi, da je ključna stvar, da bomo trenirali malo več na višini, glede na to, da bodo olimpijske igre potekale na visoki nadmorski višini," je uvodoma povedala 25-letna Lampičeva, ki že prihodnji mesec potuje v Anterselvo, nato avgusta v Oberhof, septembra pa se bo spet vrnila v Italijo na prelaz Lavaze.

Če je lani večinoma trenirala sama, se ji je letos pridružil še brat Janez. "Da, letos se je pridružil še "tamau", tako da mislim, da bo še bolj zabavno in sproščeno. Komaj čakam. V ponedeljek gremo na prve priprave na morje. Sicer ne bomo ležali in se sončili, ampak bodo to prave priprave," je še dejala Anamarija. Tekačica iz Valburge še vedno sodeluje z italijanskim trenerjem Stefanom Saraccom, velik del trenerskega dela pa prevzame tudi njen partner Boštjan Klavžar.

Eva Urevc Foto: Guliverimage

Eva Urevc se počuti super

Zelo zavzeto je v pripravljalno obdobje vstopila tudi Eva Urevc, ki je že aprila opravila lažje treninge, zdaj pa trenira že po programu. "Mogoče sem nekoliko zmanjšala fitnes in delam več daljših treningov. "Skratka, super," nam je povedala Urevčeva, ki se je pred letošnjo sezono odločila za zamenjavo smuči.

Miha Šimenc že opravil priprave na morju Miha Šimenc ne čuti več bolečin. Foto: Urban Meglič/Sportida

Za to potezo se je odločil tudi Miha Šimenc, povratnik v reprezentanco. Miha Šimenc je šel zaradi neprijetne poškodbe (diskus hernija, op. p.) oktobra na operacijo, tako da je izpustil celo zadnjo sezono. Kot kaže, je poškodba zanj pozabljena. Miha je z reprezentanco že opravil prve priprave na Pagu.

"To so bile priprave, ki so bile namenjene 'količini treninga' in predvsem sproščenosti, kar se je v preteklosti že izkazalo kot dobra poteza, zato smo tudi letos to prakticirali. Avgusta pa nameravam na morje, na dopust, vendar bom tam vseeno treniral. Ne morem si privoščiti tega, da ne bi treniral," je na kratko o prvih pripravah spregovoril Šimenc.

Petindvajsetletni Logatčan pa se je pred olimpijsko sezono odločil za zelo pogumno potezo. Zamenjal je namreč proizvajalca smuči.