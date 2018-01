Najtežji zalogaj selitve Zlate lisice: lov za 300 hotelskimi sobami

Logistika 54. Zlate lisice

S selitvijo 54. Zlate lisice iz Maribora v Kranjsko Goro so se organizatorji znašli pred številnimi vprašanji. Eno od najbolj zahtevnih je bilo, kje najti 300 hotelskih sob v obdobju, ko je zaradi počitnic v soseščini večina zmogljivosti v bližini Podkorena zasedenih. In kaj selitev pomeni za finančni okvir tekmovanja?

Zaradi pomanjkanja snega in slabih pogojev za izdelavo snežne odeje so organizatorji Zlate lisice konec decembra lani sprejeli odločitev, da tekmo za 54. Zlato lisico, ta bo na sporedu 6. in 7. januarja 2018, iz Maribora (sedmič) preselijo v Kranjsko Goro. Kot nam je potrdil Srečko Vilar, generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice, gre za zahteven logističen zalogaj.

Srečko Vilar, generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice, upa, da bo kljub spremembi lokacije za izvedbo Zlate lisice in dodatnih stroškov prireditev mogoče izpeljati s prvotnim proračunom 1,1 milijona evrov. Foto: Vid Ponikvar

Zalogaj št. 1: 300 hotelskih sob

"Z vsako selitvijo se načrt, ki smo ga že zdavnaj pripravili, bistveno spremeni. V tokratnem primeru se je za največji izziv izkazalo iskanje namestitev za vse smučarke, ki bodo nastopile na tekmi, in njihovo spremljevalno osebje.

Potrebovali smo 300 prostih sob in smo jih na koncu tudi dobili. Ker je Kranjska Gora zaradi visoke sezone povsem zasedena, smo namestitev za smučarke uredili na Bledu (40 km od prizorišča Zlate lisice oz. dobre pol ure vožnje, op. a.). Poleg tega je bilo treba zagotoviti dovolj parkirnih mest, ustrezno prehrano in podobno."

V izogib priviligiranju katere od ekip so vse smučarke nastanili na Bledu.

Brez privilegijev, vse na Bled

"S tem smo se izognili priviligiranju kogarkoli," je pripomnil Vilar. Smučarke bodo prebivale v šestih blejskih hotelih, in sicer treh hotelih verige Sava Hotels & Resorts (Hotel Park, Golf in Grand Hotel Toplice), dveh hotelih verige Best Western Premier (Lovec in Komas) in v hotelu Astoria.

Hotel Astoria:

V hotelu Astoria bosta nameščeni dve ekipi. Kot so nam povedali, smučarke posebnih zahtev pri hotelskih storitvah nimajo, se jim pa bodo, če bo to potrebno, prilagodili z urami obrokov, da se ne bodo prekrivali z razporedom treningov in tekem ... Foto: Jošt Gantar

... in jim zagotovili hrano, bogato z beljakovinami in ogljikovimi hidrati. "O vsebini obrokov se vedno pogovorimo z vodji ekip in upoštevamo njihove želje. Pri smučarskih reprezentancah je pomembno zagotoviti tudi ustrezen ogrevan prostor za pripravo smuči, kar vsekakor lahko zagotovimo," so nam zatrdili v hotelu Astoria. Foto: Jošt Gantar

Sava hoteli Bled:

V Sava Hotelih Bled bodo v času Zlate lisice v Kranjski Gori nameščene ženske smučarske reprezentance osmih držav. Prve gostje so v hotel prispele že včeraj. Foto: Sava Hotels & Resorts

Kot so nam zagotovili, imajo v vseh hotelih Sava Hotelov Bled bogate izkušnje z gostovanjem športnikov, saj jih gostijo ob vseh večjih nacionalnih in mednarodnih športnih dogodkih, kot so svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki, svetovna veslaška prvenstva, prvenstva v hokeju na ledu, priprave hokejistov in nogometašev in podobno. Foto: Sava Hotels & Resorts

Športnikom se največkrat prilagajajo na področju prehrane, omogočijo pa jim tudi uporabo dodatnih prostorov za opremo, v tem primeru za shrambo ter pripravo oziroma servisiranje smuči. Foto: Sava Hotels & Resorts

Hotela verige Best Western Premier:

V hotelu Kompas bo nastanjena ekipa japonskih smučark. Foto: Jošt Gantar

Hotel Lovec pa bo gostil ekipe Poljske, Italije in Kanade. Foto: Žiga Koritnik

Kot so nam sporočili iz hotelske verige Best Western Premier, so športnih obiskov vajeni. Večkrat gostijo hokejiste, pred leti, ko je bila izvedba Zlate lisice prav tako prestavljena v Kranjsko Goro, pa so pri njih gostovale tudi smučarke. (Na fotografiji: bazen v hotelu Kompas). Foto: Jošt Gantar

Ekipe posebnih zahtev niso imele, so pa prosile za poseben prostor za urejanje smuči, v hotelu Kompas so jim ponudili tudi fitnes za rekreacijo.

Zalogaj št. 2: priprava proge

Naslednji večji zalogaj, s katerim so se po spremembi prizorišča za izvedbo Zlate lisice spopadli organizatorji, je priprava proge.

"Treba je bilo pripraviti nov pristop h pripravi proge. Pri tem smo imeli srečo, saj smo se zelo hitro in kakovostno dogovorili za sodelovanje z Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora in organizacijskim komitejem Vitranc in si razdelili vloge. Vsak natanko ve, kaj počne in kje je njegovo mesto," je zadovoljen Vilar.

Treba se je bilo uskladiti z zunanjimi partnerji, ki skrbijo za postavljanje šotorov in tribun in so se v teh dneh morali iz Štajerske preseliti na Gorenjsko, v zahodni del Slovenije pa so v teh dneh drug za drugim šli tudi člani ASK Branik iz Maribora, ki je organizator tekme, in so trenutno nameščeni v Kranjski Gori.

Foto: Sportida

"Kar naprej se pojavljajo nove stvari, ki jih je treba urediti. Na novo moramo na primer definirati tudi številne sponzorske pogodbe, saj bodo aktivnosti sponzorjev v Kranjski Gori drugačne, kot bi bile na Pohorju. Tudi to so nam s svojimi izkušnjami v veliko pomoč prijatelji iz Kranjske Gore," je kranjskogorsko pomoč pohvalil Vilar in poudaril, da je bila Kranjska Gora že od vsega začetka rezervni načrt.

"Pomembno je samo to, da ženska tekma ostane v Sloveniji," je dejal.

Želijo si ostati v okvirih 1,1 milijona evrov težkega proračuna

Generalni sekretar Zlate lisice predvideva, da sprememba lokacije bistveno ne bo spremenila stroškovnega okvira, ki so si ga zastavili.

"Ni skrivnost, da je naš proračun težak 1,1 milijona evrov, in želimo si, da stroški ne bi bistveno odstopali. Dejstvo je, da bomo na nekaterih področjih privarčevali, odpovedali se bomo dvema javnima žreboma štartnih številk, saj imamo premalo časa za pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, bodo pa stroški narasli zaradi nastanitev in še česa."

Turistične brošure za smučarke



Smučarski vrvež bodo poskušali izkoristiti tudi pri Turizmu Bled. Kot so nam povedali, bodo vse od petka do nedelje (od 5. do 7. januarja) v Zdraviliškem parku na Bledu, kjer stoji zimska vasica, organizirali koncert.



Tako bo v petek ob 17. uri nastopil 101ka band, v soboto bo ob isti uri čas za Moonrise, medtem ko se bo v nedeljo dogajanje začelo že ob 15. uri. Najprej bo na sporedu program žonglerske skupine Čupakabra, temu pa bo sledil koncert Mance Špik z gosti.



"Vsakokrat bomo pozdravili športnice in njihove ekipe ter navijače, napovedali tekmovanje, povedali rezultate …. " so še zapisali pri TD Bled, kjer bodo, kot so nam zagotovili, poskrbeli tudi za to, da bodo športnice prejele promocijsko gradivo Bleda. "Ali bodo na dogodkih prisotne, še ne vemo, jih bomo pa o njih vsekakor obvestili," so še zapisali.

Ana Drev bo glavni slovenski adut na sobotnem veleslalomu. Foto: Getty Images