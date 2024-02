Biatlonska karavana je deset dni po svetovnem prvenstvu v Novem Mestu že zbrana na kultnem Holmenkollenu nad Oslom, kjer se bo od četrtka do nedelje nadaljeval svetovni pokal. Najprej bodo na delu biatlonke, ki jih čaka najdaljša, 15-kilometrska posamična preizkušnja. Ta ima štiri streljanja, vsak zgrešen strel pa je kaznovan z minuto pribitka, zato to bržčas ni tekma, ki bi bila povsem po okusu slovenske zvezdnice Anamarije Lampič. Ta namreč letos na streliščih dobiva neusmiljene lekcije.

Slovenska biatlonska reprezentanca se je po krajšem počitku po svetovnem prvenstvu v Novem Mestu že v ponedeljek odpravila na naslednje prizorišče tekem, v Oslo na Norveškem, kjer se bo jutri začela zadnja tretjina svetovnega pokala. Znameniti hrib na norveško prestolnico Holmenkollen ima v zimskih športih poseben status, to je namreč rojstni kraj nordijskega smučanja. In tudi biatlon zaradi smučarskega teka spada v to družbo.

Manjka le Lena Repinc, veteran Fak glavni slovenski adut

Slovenska ekipa je domala enaka, kot je bila na Češkem, manjka le Lena Repinc, ki nastopa na mladinskem svetovnem prvenstvu v Estoniji. V četrtek bodo startale Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič. V petek 20-kilometrska posamična tekma čaka še biatlonce, tam pa bodo v slovenski vrsti največ upov položili na zimzelenega Jakova Faka, lastnika najboljšega slovenskega izida na prejšnjem svetovnem prvenstvu. S šestim mesto na zadnji tekmi prvenstva, na skupinskem startu, je veteran rešil čast naše izbrane vrste, ki se je sicer na Moravskem spopadala s kar hudimi težavami.

Jakov Fak je na Češkem dokazal, da ima še dinamit v nogah.

Neusmiljene lekcije za Lampičevo

Tam se je na strelišču povsem izgubila Lampičeva in potarnala, da je bilo to, kar zadeva streljanje, njeno najslabše prizorišče sezone. "Pač pride takšen teden, dva, ko ti nič ne gre. To se lahko zgodi vsakomur, žal se je to meni zgodilo ravno na svetovnem prvenstvu," je nekdanja odlična tekačica na smučeh obžalovala novomeško strelsko kalvarijo. Pomembno pa je, da je ni potrlo. "To je pač pomanjkanje izkušenj na strelišču. Veliko bo še treba delati, potreben je čas, potrebna je potrpežljivost. Jaz mislim, da mi tega ne manjka," je odločno pristavila.

"Ogromno je stvari, na katere moraš biti pozoren."

V tej sezoni, šele njeni drugi med biatlonkami, smo morda pričakovali bolj očiten strelski napredek, a nam je pojasnila, da v tej zimi dobiva precej neusmiljene lekcije. "Vse živo se mi je dogajalo. Od mokrih zastavic na strelišču, ki so me zavedle, saj niso kazale pravih vetrovnih razmer, do drsečih preprog. Zaradi teh so denimo diskvalificirali tudi estonsko tekmovalko (Tuuli Tomingas na posamični tekmi SP, op. p.), ker si je proti drsenju na strelskem mestu pomagala s palicami. Prišla je na streljanje stoje, pa si nalašč paščke od palic zataknila pod smuči, da ji ne bi drselo. In tega se ne sme početi, to je prepovedano, bila je diskvalificirana. Nič, treba je biti pošten in trdo delati. Spoznavam, koliko je nekih dejavnikov pri vsem skupaj. Ogromno je stvari, na katere moraš biti pozoren," je naštela.

Marsikatera podrobnost ji še uide. "Res je ogromno stvari, še tiste tekmovalke, ki streljajo veliko dlje kot jaz, kdaj kaj preseneti, kako ne bi mene." Izjemno zadovoljna pa je, da ji je kljub strelskim težavam uspelo zadržati odlično tekaško formo. Morda ji utegne v Oslu ponagajati le malce daljši tekmovalni premor, ki ga je imela po svetovnem prvenstvu. Pravi, da potrebuje pravi tekmovalni ritem. "Tudi po Oberhofu, ko smo imeli krajši premor, sem potrebovala nekaj časa, da sem spet ujela pravi tekaški ritem. Ampak tako pač je, treba se je boriti."

Tudi na Norveškem precej "južno"

Na Holmenkollenu so te dni razmere le za odtenek bolj stabilne, kot so bile v domala pomladnem Novem Mestu pred dvema tednoma. "Danes je bilo precej 'južno', za jutri pa je napovedano sneženje. Klasična zima," smo dobili sporočilo iz slovenskega tabora.

V soboto bosta na sedmi postaji svetovnega pokala še obe tekmi s skupinskim startom, v nedeljo pa še tekma mešanih parov in mešanih štafet. Nato se karavana seli čez Atlantik. Od 8. do 10. marca bo svetovni pokal gostil Soldier Hollow v ZDA, konec sezone pa bo v Canmoru v Kanadi od 14. do 17. marca.

Spored tekem v Oslu: Četrtek, 29. februar:

14.15, ženska posamična tekma, 15 km Petek, 1. marec:

14.15, moška posamična tekma, 20 km Sobota, 2. marec:

13.20, ženski skupinski start, 12,5 km

15.20, moški skupinski start, 15 km Nedelja, 3. marec:

12.45, mešani pari

14.45, mešane štafete

