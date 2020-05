Na Kaninu navduševali z akrobacijami #foto

Na Kaninu so tokrat deskarji in deskarke leteli.

Po dobrih dveh mesecih prisilnega posta so se slovenski deskarji prostega sloga ta konec tedna zbrali na Kaninu in se v soboto na odprtem državnem prvenstvu pomerili v olimpijski disciplini skoki prostega sloga (Big Air). Državna prvaka sta postala 31-letna Blejka Urška Pribošič ter 37-letni Ljubljančan Marko Grilc.

Na prvi "pokarantenski" snežni tekmi v Sloveniji je nastopilo sedem deskark in šestnajst deskarjev. Po jutranjem uradnem treningu je imel na tekmi vsak nastopajoči na voljo tri skoke, za končni rezultat pa sta štela najboljša dva (ob različni rotaciji), sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

Pribošičeva pričakovano

Med dekleti je naslov državne prvakinje po pričakovanjih osvojila 31-letna Blejka Urška Pribošič, ki se je v letošnji sezoni z dvema uvrstitvama med elitno deseterico ter skupnim dvanajstim mestom izkazala tudi v svetovnem pokalu. "Z naslovom sem seveda zadovoljna, bistveno pa je, da smo se vrnili na sneg, uživali v deskanju in skokih ter začutili tekmovalno vzdušje," je bila po tekmi zadovoljna Pribošičeva.

Urška Pribošič je zmagala v ženski ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gorenjski deskarki sta družbo na stopničkah delali deskarki iz Štajerske. Drugo mesto in s tem srebro je pripadlo 21-letni Kaji Verdnik, ki v evropskem in svetovnem pokalu sicer nastopa v disciplini snežni žleb (half pipe), tretje mesto in bron pa 18-letni Tinkari Tanji Valcl.

Veteran za to priložnost prekinil pokoj

V moški konkurenci je ob odsotnosti Ljubljančana Naja Mekinca (težave s hrbtom), edinega slovenskega deskarja, ki v skokih nastopa v svetovnem pokalu, veliki met uspel njegovemu someščanu Marku Grilcu. 37-letni veteran, v svoji bogati karieri je med drugim zmagal tudi na prestižnem tekmovanju Air & Style (Innsbruck, 2009) in na tekmi svetovnega pokala (London, 2010), se je na tekmovališča vrnil samo za to priložnost, z zmago in osvojitvijo naslova prvaka pa pokazal ter dokazal koliko štejejo izkušnje in deskarska kilometrina.

... Marko Grilc pa v moški konkurenci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Velika avtoriteta slovenskega deskanja prostega sloga in vzornik številnim mladim deskarjem in deskarkam je z nastopom podprl sceno in trud organizatorjev iz SBC Bled in 1080 Freeski club, ki so kljub poletnim temperaturam pripravili skakalnico in lepo tekmovanje.

Še vedno je v formi

"Še vedno zelo veliko deskam, med drugim sodelujem s proizvajalcem opreme Burton. Snemanje in fotografiranje izven urejenih prog ter tudi v največjih snežnih parkih po Evropi in svetu je pri meni pozimi stalnica. Torej sem še vedno v formi. Vesel sem, da smo se ta konec tedna deskarji znova zbrali, uživali na snegu in tekmovali. Sam sem prišel z družino, super smo se imeli, nastopila sta tudi sin in hčerka," je povedal popularni "Grilo".

Absolutno srebro je pripadlo 15-letnemu Vrhničanu Ožbeju Kuharju, ki je hkrati osvojil naslov med mladinci, bron pa sedem let starejšemu Maxu Kralju Kosu, katerega primarna disciplina je, tako kot pri Verdnikovi, snežni žleb.

Fotogalerija z dogodka (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

"Vrnili smo se na sneg, kar je bistveno"

Podeljeni so bili tudi naslovi v mlajših kategorijah. Med mladinci je bil najboljši Ožbe Kuhar, med starejšimi dečki Aljaž Sladič, med mlajšimi dečki Niko Lemark ter med deklicami Emma Grilc.

"Seveda smo zadovoljni. Vrnili smo se na sneg, kar je bistveno, v danih razmerah pa nam je uspelo pripraviti tudi zelo lepo tekmo. Hvala vsem sodelujočim in ekipi smučišča Kanin," pa v en glas zatrjujeta Matevž Pristavec, glavni trener slovenske deskarske reprezentance prostega sloga in Luka Podlogar, vodja deskarskega dela današnjega tekmovanja.

Poleg deskarjev so danes nastopili tudi smučarji prostega sloga. Članski državni prvak je postal Jošt Klančar, mladinski pa Žak Brajevič. Smučark ni bilo na štartu.

