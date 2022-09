Miha Šimenc in Eva Urevc v Planici do državnih naslovov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spomin na tragično preminulo slovensko smučarsko tekačico Hano Mazi Jamnik je v Planici danes potekalo državno prvenstvo na tekaških rolkah, najboljša sta bila Miha Šimenc (TSK Logatec) in Eva Urevc (ŠD Gorje).

V Planici so danes tekmovali po novem sistemu tekmovanja, in sicer so se tekmovalci najprej pomerili na 2 km dolgem prologu, nato pa na zasledovalni tekmi na 10 oziroma 15 km razdalji.

V moški konkurenci je bil že na prologu prvi Miha Šimenc, ki je na koncu zmagal za 44 sekund pred Boštjanom Korošcem (SD Bohinj) in 1:06,9 pred Vilijem Črvom (ND Rateče Planica).

Tudi med dekleti je prvo mesto s prologa ubranila Eva Urevc, ki je bila na koncu za 12,86 sekunde boljša ob Anje Mandeljc (TSK Triglav Kranj), bron je osvojila Neža Žerjav (ND Rateče Planica) z zaostankom minute in 20,53 sekunde.

