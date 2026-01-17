Miha Šimenc 19., zmagala Heggen in Sundling

Miha Šimenc je na tekmi svetovnega pokala smučarjev tekačev v sprintu v nemškem Oberhofu osvojil 19. mesto, potem ko je nastope končal v četrtfinalu. Zmagal je Norvežan Lars Heggen. Pri ženskah, kjer Slovenk ni bilo, pa je bila prva Švedinja Jonna Sundling.

V kvalifikacijah je med slovenskimi tekači Miha Šimenc edini prišel do izločilnih bojev; imel je 25. dosežek, na vrhu so bili Heggen, Švicar Roman Alder in Šved George Ersson. Nejc Štern je bil 38., Vili Črv 49., Anže Gros pa 68.

Šimenc je tako nastopil v tretji četrtfinalni skupni in sprva zaostal za tekmeci, pred zaključnim sprintom pred ciljem je bil še zadnji, je pa nato pridobil eno mesto in ciljno črto prečkal kot peti, kar je bilo premalo, da bi se uvrstil v nadaljevanje, čeprav je bila njegova skupina sicer po času najhitrejša od vseh petih četrtfinalnih.

V velikem finalu je nato do zmage prišel Lars Heggen, ki je za 32 stotink premagal Italijana Federica Pellegrina, tretje mesto si je pribioril Norvežan Even Northug.

V ženski konkurenci se je zmage v finalu razveselila Jonna Sundling, najbližje v finalu je bila z 71 stotinkami zaostanka Nemka Coletta Rydzek, tretje mesto pa si je pritekla Švedinja maja Dahlqvist.

Oberhof, sprint (m):



1. Lars Heggen (Nor)

2. Federico Pellegrino (Ita)

3. Even Northug (Nor)

4. Lauri Vuorinen (Fin)

5. Emil Liekari (Fin)

6. Valerio Grond (Švi)

...

19. Miha Šimenc (Slo)

Končali v kvalifikacijah:

38. Nejc Štern (Slo)

49. Vili Črv (Slo)

68. Anže Gros (Slo)



Vrstni red v svetovnem pokalu (16/28):



1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1294 točk

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1048

3. Mattis Stenshagen (Nor) 924

4. Federico Pellegrino (Ita) 842

5. Lars Heggen (Nor) 777

6. Edvin Agner (Šve) 710

...

92. Miha Šimenc (Slo) 60

99. Nejc Štern (Slo) 54

113. Vili Črv (Slo) 34



Oberhof, sprint (ž):



1. Jonna Sundling (Šve)

2. Coletta Rydzek (Nem)

3. Maja Dahlqvist (Šve)

4. Laura Gimmler (Nem)

5. Moa Ilar (Šve)

6. Iris de Martin Pinter (Ita)



Vrstni red v svetovnem pokalu (16/28):



1. Jessie Diggins (ZDA) 1276 točk

2. Moa Ilar (Šve) 1112

3. Maja Dahlqvist (Šve) 865

4. Ebba Andersson (Šve) 803

5. Heidi Weng (Nor) 774

6. Teresa Stadlober (Avt) 716

...

61. Anja Mandeljc (Slo) 111