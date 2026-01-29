Četrtek, 29. 1. 2026, 10.18
51 minut
Miha Dovžan
- rojen: 22. januarja 1994
- prebivališče: Gorje
- višina: 177 cm
- poklic: zaposlen na MORS
- klub: Gorje
- trener: Janez Marič
- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, moška štafeta, mešana štafeta
* Največji uspehi:
- olimpijske igre:
10. mesto, Pyeongchang 2018, štafeta
11. mesto, Peking 2022, štafeta
20. mesto, Peking 2022, mešana štafeta
35. mesto, Pyeongchang 2018, posamično
38. mesto, Peking 2022, posamično
62. mesto, Peking 2022, sprint
- svetovna prvenstva:
5. mesto, Antrerselva 2020, štafeta
5. mesto, Ostersund 2019, štafeta
8. mesto, Antrerselva 2020, štafeta
9. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta
11. mesto, Nove Mesto 2024, mešana štafeta
11. mesto, Nove Mesto 2024, štafeta
12. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta
13. mesto, Lenzerheide 2025, mešana štafeta
17. mesto, Nove Mesto 2025, posamično
18. mesto, Pokljuka 2021, skupinski start
23. mesto, Pokljuka 2021, posamično
23. mesto, Pokljuka 2021, zasledovalno
25. mesto, Pokljuka 2021, sprint
- svetovni pokal:
17. mesto, Nove Mesto 202024, posamično
17. mesto, Ruhpolding 2018, posamično
18. mesto, Pokljuka 2020, skupinski start
22. mesto, Pokljuka 2020, posamilčno
22. mesto, Pokljuka 2020, zasledovalno
25. mesto, Soldier Hollow 2019, sprint
28. mesto, Nove Mesto 2021, zasledovalno
30. mesto, Östersund 2025, sprint
- izid sezone: 30. sprint, Östersund
- prisotnost na Instagramu: @mihadovzan
- hobiji: plezanje, alpinizem, turno smučanje
- zadnja knjiga ali film: Nimsdai Purja: Beyond Possible
Vir: STA