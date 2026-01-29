Miha Dovžan

- rojen: 22. januarja 1994

- prebivališče: Gorje

- višina: 177 cm

- poklic: zaposlen na MORS

- klub: Gorje

- trener: Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, moška štafeta, mešana štafeta

* Največji uspehi:

- olimpijske igre:

10. mesto, Pyeongchang 2018, štafeta

11. mesto, Peking 2022, štafeta

20. mesto, Peking 2022, mešana štafeta

35. mesto, Pyeongchang 2018, posamično

38. mesto, Peking 2022, posamično

62. mesto, Peking 2022, sprint

- svetovna prvenstva:

5. mesto, Antrerselva 2020, štafeta

5. mesto, Ostersund 2019, štafeta

8. mesto, Antrerselva 2020, štafeta

9. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta

11. mesto, Nove Mesto 2024, mešana štafeta

11. mesto, Nove Mesto 2024, štafeta

12. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta

13. mesto, Lenzerheide 2025, mešana štafeta

17. mesto, Nove Mesto 2025, posamično

18. mesto, Pokljuka 2021, skupinski start

23. mesto, Pokljuka 2021, posamično

23. mesto, Pokljuka 2021, zasledovalno

25. mesto, Pokljuka 2021, sprint

- svetovni pokal:

17. mesto, Nove Mesto 202024, posamično

17. mesto, Ruhpolding 2018, posamično

18. mesto, Pokljuka 2020, skupinski start

22. mesto, Pokljuka 2020, posamilčno

22. mesto, Pokljuka 2020, zasledovalno

25. mesto, Soldier Hollow 2019, sprint

28. mesto, Nove Mesto 2021, zasledovalno

30. mesto, Östersund 2025, sprint

- izid sezone: 30. sprint, Östersund

- prisotnost na Instagramu: @mihadovzan

- hobiji: plezanje, alpinizem, turno smučanje

- zadnja knjiga ali film: Nimsdai Purja: Beyond Possible



Vir: STA