Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
17.03

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Jakov Fak Jakov Fak Anton Vidmar Lovro Planko Miha Dovžan

Sobota, 7. 3. 2026, 17.03

21 minut

Kontiolahti, biatlon, štafeta (m)

Norvežani v zadnji predaji ugnali Francoze, Slovenci osmi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Norveška biatlon | Zmagali so Norvežani. | Foto Guliverimage

Zmagali so Norvežani.

Foto: Guliverimage

Norveški biatlonci so zmagovalci zadnje štafetne preizkušnje svetovnega pokala v sezoni. To je bila njihova četrta zmaga to zimo, dosegli pa so jo predvsem po zaslugi zadnje predaje in Vetleja Sjastada Christansena. Slovenci so v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko zasedli osmo mesto.

Norvežani Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Laegreid in Christiansen so bili še pred zadnjo četrtino preizkušnje 40 sekund za olimpijskimi prvaki Francozi, a je Christiansen izkoristil težave Quentina Fillona Mailleta na strelišču.

Ciljno črto so Norvežani prečkali 19 sekund pred Francozi, tretji so bili Švedi z zaostankom 48 sekund.

Slovenija je zasedla osmo mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v moških štafetah to sezono. Za zmagovalci je zaostala dobri dve minuti. Pred tem je bila najboljša uvrstitev deseto mesto, na olimpijskih igrah v Anterselvi pa je bila slovenska četverica deveta.

Dovžan je v prvi predaji z dvema popravama veliko časa izgubil v zadnjem krogu, ko se je zaostanek s 24 sekund povišal na 52. Fak je z eno popravo precej izboljšal položaj in Slovenijo z 19. dvignil na 11. mesto.

Vidmarju je predal z dobro minuto zaostanka, slednji pa je na strelišču za deset tarč porabil dve popravi in pred zadnjim nastopom Planka napredoval na sedmo mesto. Za razliko od OI, ko je kljub trem popravam pustil nepokrito eno tarčo, pa je tokrat Planko s tremi popravami stoje ohranil slovensko ničlo in Slovenijo pomagal popeljati do najboljše letošnje uvrstitve.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnji tekmi v Kontiolahtiju, ženske bodo nastopale v štafeti (13.30), moške pa čaka preizkušnja s skupinskim startom (16.55), na kateri bo nastopil tudi Fak, druga rezerva pa je Vidmar.

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km, moški:

 1. Norveška                      1:13:30,7 (0+7)
(Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid,
Vetle Sjastad Christiansen)
 2. Francija                         + 19,1 (0+6)
(Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin,
Quentin Fillon Maillet)
 3. Švedska                            48,1 (1+10)
(Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma,
Sebastian Samuelsson)
 4. Finska                             53,2 (0+6)
 5. ZDA                              1:23,1 (1+7)
 6. Nemčija                          1:43,0 (2+11)
 7. Ukrajina                         1:51,0 (0+8)
 8. Slovenija                        2:02,6 (0+10)
(Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar, Lovro Planko)
 9. Češka                            2:24,4 (1+14)
10. Estonija                         2:27,2 (0+9)
...

Preberite še:

Polona Klemenčič
Sportal Polona Klemenčič na zadnjem postanku zapravila visoko uvrstitev
biatlon ZOI Jakov Fak
Sportal Jakov Fak do izida sezone
Elvira in Hanna Öberg, Kontiolahti
Sportal Sestri Öberg na vrhu, Polona Klemenčič edina Slovenka s točkami
biatlon Jakov Fak Jakov Fak Anton Vidmar Lovro Planko Miha Dovžan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.