Norvežani v zadnji predaji ugnali Francoze, Slovenci osmi

Norveški biatlonci so zmagovalci zadnje štafetne preizkušnje svetovnega pokala v sezoni. To je bila njihova četrta zmaga to zimo, dosegli pa so jo predvsem po zaslugi zadnje predaje in Vetleja Sjastada Christansena. Slovenci so v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko zasedli osmo mesto.

Norvežani Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Laegreid in Christiansen so bili še pred zadnjo četrtino preizkušnje 40 sekund za olimpijskimi prvaki Francozi, a je Christiansen izkoristil težave Quentina Fillona Mailleta na strelišču.

Ciljno črto so Norvežani prečkali 19 sekund pred Francozi, tretji so bili Švedi z zaostankom 48 sekund.

Slovenija je zasedla osmo mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v moških štafetah to sezono. Za zmagovalci je zaostala dobri dve minuti. Pred tem je bila najboljša uvrstitev deseto mesto, na olimpijskih igrah v Anterselvi pa je bila slovenska četverica deveta.

Dovžan je v prvi predaji z dvema popravama veliko časa izgubil v zadnjem krogu, ko se je zaostanek s 24 sekund povišal na 52. Fak je z eno popravo precej izboljšal položaj in Slovenijo z 19. dvignil na 11. mesto.

Vidmarju je predal z dobro minuto zaostanka, slednji pa je na strelišču za deset tarč porabil dve popravi in pred zadnjim nastopom Planka napredoval na sedmo mesto. Za razliko od OI, ko je kljub trem popravam pustil nepokrito eno tarčo, pa je tokrat Planko s tremi popravami stoje ohranil slovensko ničlo in Slovenijo pomagal popeljati do najboljše letošnje uvrstitve.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnji tekmi v Kontiolahtiju, ženske bodo nastopale v štafeti (13.30), moške pa čaka preizkušnja s skupinskim startom (16.55), na kateri bo nastopil tudi Fak, druga rezerva pa je Vidmar.

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km, moški: 1. Norveška 1:13:30,7 (0+7)

(Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid,

Vetle Sjastad Christiansen)

2. Francija + 19,1 (0+6)

(Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin,

Quentin Fillon Maillet)

3. Švedska 48,1 (1+10)

(Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma,

Sebastian Samuelsson)

4. Finska 53,2 (0+6)

5. ZDA 1:23,1 (1+7)

6. Nemčija 1:43,0 (2+11)

7. Ukrajina 1:51,0 (0+8)

8. Slovenija 2:02,6 (0+10)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar, Lovro Planko)

9. Češka 2:24,4 (1+14)

10. Estonija 2:27,2 (0+9)

...

