Mati je bila tako ogorčena, da bi mladega sina poslala na streznitev na policijo

Vodja zdravstvene službe na planiški prireditvi dr. Tomislav Mirkovič si je močno oddahnil. ''Bali smo se sobote, a je bilo presenetljivo malo dela. V primerjavi s prejšnjimi leti občutno manj,'' je izkušeni zdravnik, ki smo ga zmotili na delu v improviziranem kontejnerju, kjer nudijo obiskovalcem prvo pomoč, priznal, da je za njim ena najbolj mirnih sobot.

Dan brez alkohola ponudil eno izjemo Podobno velja tudi za petek, četrtek, ki je že tradicionalno namenjen dnevu brez alkohola in mladim obiskovalcev, pa že tako ne predstavlja prevelikega zalogaja. Čeprav … ''Imeli smo primer, ko je bil vinjen osnovnošolec. Obiskuje deveti razred. Učiteljice so bile zraven njega, ko pa smo poklicali njegovo mamo, je bila tako ogorčena, da nam je predlagala, naj ga peljemo kar na policijo, da se strezni,'' je zaupal dogodek, ki je po negativnem izstopal v četrtek in opozoril, da se občasno še vedno tudi pri šolarjih v Planico pretihotapijo alkoholne pijače.

Več poškodovanih kot pijanih obiskovalcev

Tomislav Mirkovič je z zdravstvenim delom na planiških prireditvah začel sodelovati že leta 1992. Foto: Rok Plestenjak V soboto je bilo pregledanih 18 obiskovalcev, ki so si v Planici želeli ogledati ekipno tekmo, a se dan ni razpletel po njihovih načrtih. Pri večini prav bo njihovi zaslugi. ''Bilo je nekaj poškodb, na splošno pa ni bilo veliko pijanih obiskovalcev. Enega izmed gledalcev smo zaradi suma na akutni koronarni sindrom z reševalcem odpeljali v splošno bolnico Jesenice.

Morda bi bilo poškodb še več, če ne bi sončni dnevi zmehčali sneg, ki je prekrival večino prizorišča, namenjenega gledalcem. Tako padci niso bili tako boleči, saj je bolečino ublažil mehak sneg. ''Nekoliko drugače je bilo v jutranjih urah, ko je bilo še kar ledeno,'' je opozoril Mirkovič, ki v Planici sodeluje s številnimi prostovoljci Rdečega križa Slovenije.

''Danes jih je bilo na delu največ. Imeli smo šest ekip s po štirimi prostovoljci iz vseh centrov po Sloveniji. Najštevilčnejša je bila tudi naša ekipa. Imeli smo štiri rešilce, osem reševalcev, od zdravnikov pa trije anesteziologi, dva kirurga in štirje internisti,'' je naštel vodja zdravstvene službe, ki sodeluje na planiški prireditvi vse od leta 1992. Potrebno je dodati še gorske reševalce.

Nepriljubljeni rekord je star že pet let

Opaža, da je prisoten razveseljiv trend vedno manj napornega občinstva. Ni več toliko stresnih dogodkov, vinjenih stanj in pretepov med obiskovalci, kot jih je znalo biti v preteklosti. Pri tem imajo velike zasluge tudi varnostniki in predstavniki javnega reda in miru.

''Najhuje je bilo pred petimi leti, ko smo v soboto obravnavali 38 precej nadelanih gledalcev. To je bil rekord. Med njimi je bilo tudi veliko Norvežanov. Letos je tega bistveno manj,'' je vesel, da mu letos ni bilo potrebno podoživljati takšnega pekla. Težav ne pričakuje tudi v nedeljo, ko se bo v Planici sklenila sezona svetovnega pokala. Tekma se bo začela ob 10. uri.