Mastnak pobira olimpijske sadove: Zadnje dni sem več v obleki kot v pancerjih

Tim Mastnak, ki je lani na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil srebrno olimpijsko medaljo, pred dnevi pa je na Brdu pri Kranju prejel tudi Bloudkovo nagrado, je udarno začel letošnjo sezono. Na slalomski tekmi v nemškem Winterbergu je zaostal samo za Avstrijcem Alexandrom Payerjem, po tem pa ni več stopil na zmagovalni oder.

Bolezen, ki jo je zdravil celo z antibiotiki, mu je enostavno pobrala preveč moči. "Kar se je zgodilo na tekmi v Scuolu, 'odrezalo' mi je noge, pobralo sapo, se mi še ni zgodilo," je pripovedoval dan pred odhodom na prvenstvo.

Foto: Ana Kovač

"Verjamem, da je bolezen stvar preteklosti"

Na tekmovalni vrhunec sezone se je pripravljal na Rogli in v Dolomitih, kjer je imel neposredno primerjavo z Nemci in Poljaki. "Vem, da vozim dobro, slabši rezultati po bolezni me niso potrli. Moč, ki jo potrebujem, in kondicijo sem dobil nazaj, opravil sem tudi ustrezno količino treningov, tako da verjamem, da je bolezen stvar preteklosti."

Po seriji snežnih dni in intenzivnih treningih, si je Mastnak vzel nekaj dni pavze, da si odpočije in v Gruzijo, kamor se je z reprezentanco odpravil v četrtek zvečer preko Istanbula, pripotuje spočit in z dobrimi občutki.

Če bo vremenska napoved držala, tekmovalce na prizorišču prvenstva v Bakurianiju v Gruziji pričakuje pol metra novega snega in temperature deset stopinj pod lediščem.

Mastnak je na SP v Park Cityju leta 2019 osvojil naslov svetovnega podprvaka v paralelnem veleslalomu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mastnak že ima dve medalji s svetovnih prvenstev – zlato v mladinski konkurenci (2011 v Valmalencu v Italiji) in srebrno v članski (2019 v Park Cityju v ZDA), seveda pa se ne bi branil še kakšne. Krog favoritov je širok, ob ugodnem razpletu je za Mastnaka možen tudi najboljši scenarij.

"Eno zlato snežinko že imam in manjšo srebrno, bi bilo pa lepo osvojiti medaljo na ekipni tekmi, te Slovenija še nima," je namignil. Na ekipni tekmi v paralelnem slalomu (22. 2.) bo slovenske barve zastopal z Glorio Kotnik, ki je po poškodbi kolena pred mesecem dni skoraj že povsem nared za tekmovalni vrhunec sezone.

S srebrno olimpijsko medaljo iz Pekinga Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi prihodnje leto se ne bi branil slavnostne obleke

Oba z Glorio sta bila pred dnevi na Brdu pri Kranju med prejemniki Bloudkove nagrade, najvišjih državnih nagrad na področju športa, kar je še eden od sadov, ki jih je za Mastnaka obrodila srebrna olimpijska medalja iz Pekinga. "Res je, olimpijska medalja je spremenila marsikaj. Zadnje dni sem bil več v obleki kot v pancerjih," se je smejalo 32-letnemu Celjanu. "To je super, je pa moja želja, da tudi letos nekaj osvojim, tako da bomo tudi prihodnje leto pobirali sadove. Vsi ti dogodki pašejo k olimpijski medalji in se jih z veseljem udeležim. To je neka posebna čast."

Bloudkovi nagrajenci – med njimi sta kar dva deskarja, poleg Mastnaka še Gloria Kotnik. Foto: Vid Ponikvar