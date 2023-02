Pred deskarji paralelnih disciplin je vrhunec letošnje sezone, svetovno prvenstvo v Gruziji. Slovenske barve bo na paralelnem veleslalomu (19. 2.) in paralelnem slalomu (21. 2.) zastopala standardna četverica, poleg Tima Mastnaka in Glorie Kotnik, ki bosta nastopila tudi na ekipni tekmi, še izkušena Žan Košir in Rok Marguč. Od četverice imajo kar trije doma že snežinko (oblika medalje) s svetovnega prvenstva.

Razveseljiva novica iz slovenskega tabora je, da je Kotnikova, ki si je v Scuolu v Švici sredi januarja poškodovala koleno, skoraj stoodstotno pripravljena na tekmovalni vrhunec sezone.

"Med deskanjem skoraj ne čutim nobenih bolečin, tako da smo vsi skupaj optimistični," se je smejalo izkušeni Velenjčanki, ki je na torkovo novinarsko konferenco na sedežu Smučarske zveze Slovenije prispela neposredno s treninga v Kranjski Gori, kjer se je prvič po težavah s kolenom preizkusila še med slalomskimi vratci, pred tem je trenirala samo veleslalom.

"Okrevanje po poškodbi je bilo zelo intenzivno, ogromno stvari je bilo treba opraviti. Cilj je bil, da okrevam do svetovnega prvenstva, in mislim, da smo zelo blizu, da ga bomo tudi izpeljali. Ne glede na to, da bi bilo treba odpraviti še kaj v kolenu, smo se na koncu odločili, da opravimo samo tisto, kar je bilo nujno potrebno, in sicer z razlogom, da se lahko čim prej vrnem na tekmovanja," je povedala v pogovoru za Sportal.

Kotnikova, ki je sezono 2023 začela izjemno, tudi prvič v karieri zmagala na tekmi svetovnega pokala, se je poškodovala sredi januarja v kvalifikacijski vožnji v Scuolu v Švici, zato je prvi pregled opravila v tamkajšnji bolnišnici. "Zdravniki si niso upali potrditi, ali gre za poškodbo vezi ali za kaj drugega. Razen tistega, kar je pokazalo slikanje z rentgenom, nisem dobila nekega natančnejšega odgovora, tako da do pregleda v Sloveniji nisem imela nobenih informacij o poškodbi. Glede na to, da mi je kar precej obrnilo koleno, sem imela pri diagnozi v glavi precej hujši scenarij, na primer poškodbo stranske vezi, ki pa se je po nadaljnjih preiskavah na koncu na srečo izkazal za neresničnega."

Odstranili so dva moteča delčka v kolenu

Za sanacijo poškodbe je bil potreben poseg, artroskopija, ki jo je na UKC Maribor opravil dr. Matjaž Vogrin. "Pri posegu mi je odstranil dva delca, ki sta mi blokirala koleno pri gibanju. Na začetku smo vseeno upali, da se bo delček umaknil sam od sebe in da operativni poseg ne bi bil potreben, a se je izkazalo, da je delček vendarle prevelik in da bo potrebna operacija. Gre za minimalen poseg in zelo vesela sem, da se je razpletlo tako, kot se je. Rehabilitacijo sem opravljala na Inštitutu za športno medicino v Mariboru in v Thermani Laško. V istem bazenu v Laškem, kjer sem na primer trenirala poleti, sem zdaj opravljala rehabilitacijo. Prav ta bazen mi je omogočil, da sem lahko tekla prvič po poškodbi in si povrnila pravi gib," je povedala edina slovenska deskarka v slovenskem članskem taboru alpskih disciplin.

Od poškodbe pred mesecem dni je imela razmeroma malo stika s snegom. "Za mano je šest, sedem snežnih dni. Začela sem zelo postopoma. Tudi prve zavoje sem opravila zelo previdno, nisem želela stopiti koraka nazaj. Danes (v torek, na dan pred odhodom na SP, op. p.) sem prvič smučala med slalomskimi vratci. Tega sem se najbolj bala, saj so razdalje med vratci zelo kratke, gibi pa zelo hitri. Tudi pri slalomu ni bilo nobenih težav, kar me zelo veseli. Vsak dan se pozna in vedno več si upam. Pri vsakodnevnem gibanju imam vsak dan manj težav, tako da upam, da bo do tekme poškodba pozabljena," si želi 33-Velenjčanka.

Na svetovnem prvenstvu v deskanju in smučanju prostega sloga, ki se bo začelo 19. februarja, končalo pa 5. marca, bo nastopilo osem slovenskih deskarjev na snegu. V alpskih disciplinah bodo tekmovali Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir, v disciplinah prostega sloga pa Naj Mekinc, Urška Pribošič, Tit Štante in Kaja Verdnik.

Na prvenstvo odhaja sproščeno

Pravi, da pred svetovnim prvenstvom, to bo že njeno osmo, ne čuti pritiska. Prvič je na taki ravni tekmovanja nastopila že pred 16 leti, leta 2007. "Na prvenstvo odhajam sproščeno, mislim, da sem zdaj že dokazala, da znam deskati na vrhunski ravni, poleg tega so zame vse tekme enake. Lotevam se jih z enakim načrtom oziroma pristopom. Prvenstva se veselim. Kljub poškodbi ciljev nisem spreminjala, saj si nikoli ne zastavljam rezultatskih ciljev, ampak le to, da od prvih do zadnjih vratc oddeskam, kot najbolje znam."