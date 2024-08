Prejšnji teden so ugotovili, da ima težave z medvretenčno ploščico in kljub dodatni terapiji ni bilo izboljšanja, zato se je 29-letnik po posvetu z zdravnikom in svojimi trenerji odločil za operacijo.

"Ker zdravljenje ni prineslo želenega izboljšanja, je bila operacija neizogibna. Operacija je bila zelo pozitivna in nezapletena, zato predvidevamo, da se bo pozdravil brez posledic," je dejal Michael Gabl, ki je smučarja operiral.

"Žal se je stanje v začetku tedna tako poslabšalo, da ni bilo več druge možnosti. Seveda je težko, da bi bil nazaj na treningih že čez nekaj tednov, vendar je bila to vsekakor prava odločitev," je dejal Schwarz, ki si je decembra 2023 strgal tudi vezi v kolenu.

Sezona svetovnega pokala se bo začela 26. in 27. oktobra na tradicionalnem prizorišču v Söldnu z veleslalomom za ženske in moške.