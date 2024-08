Sodelovanje Mariborčanke s Kästlejem se podaljšuje še na vsaj na svetovno prvenstvo leta 2025 v Saalbach-Hinterglemmu. Pri Kästleju si želijo, da bi se sodelovanje s slovensko smučarko nadaljevalo tudi v sezoni 2025/26, z velikim vrhuncem zimskimi olimpijskimi igrami leta 2026 v Cortini d'Ampezzo.

Če se bodo želje in napovedi proizvajalca smuči uresničile, bi Štuhec nastopila tudi na naslednjih OI, ko bi lovila manjkajočo lovoriko - olimpijsko kolajno. Za zdaj ne kaže, da bi bila morebitna ovira starost šampionke. Ko bodo olimpijske igre v Dolomitih, bo Ilka Štuhec stara 35 let.

Ilka v družbi Čehinje, Švicarke in Avstrjike

Bo podaljšala kariero do olimpijskih iger leta 2026? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Dosedanje sodelovanje Kästleja in Ilke Štuhec zaznamujejo veliki uspehi in veliko zaupanje, so zapisali pri proizvajalcu smuči iz Avstrije. V svoji prvi sezoni na smučeh iz Predarlskega se je slovenska kraljica hitrosti po težki poškodbi vrnila na pot zmage in sezono končala kot druga v posebnem seštevku smuka v svetovnem pokalu. V minuli sezoni 2023/24 se je znova povzpela na oder za zmagovalke z drugim mestom na finalni tekmi smuka na finalu svetovnega pokala v Saalbach-Hinterglemmu, prizorišču svetovnega prvenstva prihodnjega februarja.

"Podjetje in njegovi izdelki se odlično ujemajo z mojim slogom smučanja. Kästle me posluša, podpira in me naredi hitrejšo. Vsi v tem projektu so s polnim srcem in ne morem si želeti boljše podpore," je za spletno stran proizvajalca povedala svetovna prvakinja v kraljevski disciplini v letih 2017 in 2019.

Na smučeh znamke Kästle tekmuje četverica vrhunskih športnic, Ilka Štuhec je v družbi Čehinje Ester Ledecke, Švicarke Jasmine Flury in Avstrijke Tamare Tippler. "Veseli smo, da bo Ilka nadaljevala sodelovanje z našo ekipo in morda proslavila še en vrhunec v svoji karieri na Kästleju v Saalbach-Hinterglemmu," je nadgradnjo sodelovanja z Mariborčanko pospremil direktor raziskav in razvoja pri Kästleju Rainer Nachbaur.

Več zmag je zbrala le Tina Maze

Tina Maze je slovenska rekorderka po številu zmag. Foto: AP / Guliverimage Štuhec, ki bo 26. oktobra upihnila 34 svečk, je od leta 2007 na 220 nastopih v svetovnem pokalu nanizala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 11 zmag. Od Slovencev je več zmag v svetovnem pokalu zbrala Tina Maze, 26. Je pa Štuhec s sedmimi smukaškimi zmagami daleč najuspešnejša Slovenka na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini.

Slovenska šampionka se je po krajšem poletnem premoru, ki ga je preživela tudi na morju, v ponedeljek odpravila v Južno Ameriko, kjer bo opravila ključni del snežnih priprav na novo sezono.

Na južni polobli, kjer je trenutno zima, bo lahko smučala in se privajala na opremo in zimske razmere. V Južni Ameriki bo po načrtih skoraj do konca oktobra, najprej bo trenirala v El Coloradu in La Parvi, po krajši prekinitvi pa bo južnoameriško turnejo sklenila v Corralcu.