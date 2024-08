Velika tragedija južnokorejske reprezentance

V čelnem trčenju dveh vozil blizu novozelandskega gorovja Južne Alpe so umrli trije člani južnokorejske smučarske reprezentance. Še dve osebi sta se v nesreči huje poškodovali, pri čemer je ena v življenjski nevarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila na križišču ceste blizu mesteca Geraldine. Natančni potek nesreče še ni znan. "Vozili sta trčili in šele policijska preiskava bo pokazala, kako je do tega prišlo," je v izjavi za medije dejala policijska inšpektorica Vicki Walker. Dodala je še, da je smrt treh ljudi velik šok in izrekla sožalje svojcem umrlih.

Trčila naj bi kombi in vozilo, ki je imelo pogon na vsa štiri kolesa

V zvezi z nesrečo je še vedno nekaj nejasnosti, saj ni znano, ali so bili v njej udeleženi tekmovalci ali člani osebja južnokorejske reprezentance.

Po poročanju AFP naj bi trčila kombi in vozilo, ki je imelo pogon na vsa štiri kolesa, najverjetneje je šlo za džip. Poleg treh mrtvih sta poškodovana tudi sopotnik v kombiju in voznik džipa, ki so ju prepeljali v bolnišnico v Christchurchu.

Oblasti v Seulu še niso potrdile identitete umrlih, a po besedah predstavnika južnokorejskega zunanjega ministrstva tamkajšnji konzulat nudi vso potrebno pomoč v povezavi z nesrečnim dogodkom.