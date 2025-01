Nemški alpski smučar Linus Strasser, specialist za tehnični disciplini, je bil po prvem teku sredinega slaloma na nočnem spektaklu v Schladmingu v odličnem položaju, da si pribori še svojo tretjo zmago na znameniti avstrijski progi Planai. Odlično je izkoristil startno številko ena in vodil, a se na drugi progi, ki jo je zakoličil nemški trener Stefan Kogler, ni najbolje znašel in padel na končno četrto mesto.

Linus Strasser, ki je na slalomih svetovnega pokala v Schladmingu slavil v letih 2022 in 2024, je v včerajšnjem finalu zapravil 31 stotink sekunde prednosti pred Timonom Hauganom in nato za Norvežanom zaostal 77 stotink sekunde. Pred Nemca sta se vrinila še domačina Manuel Feller in Fabio Gstrein, zato s končnim četrtim mestom nikakor ni mogel biti zadovoljen.

In to nezadovoljstvo je izrazil tudi javno. "To je preprosto nedojemljivo," se je 32-letni Münchenčan pritoževal za bavarsko televizijo BR. "Vselej se trudim stvari obdržati kar se da normalne in ne delati nič posebnega," je razkril svoj pristop do smučanja pod pritiskom. "To je umetnost in to pričakujem tudi od svojih trenerjev. Če imaš prednost, pa je ne izkoristiš … Pa naj bo tako," je razočarano dodal.

Koglerjeva postavitev mu ni ustrezala

Kritika je letela na postavitev druge slalomske proge, za katero je poskrbel Strasserjev trener Stefan Kogler. Že na ogledu je tedaj še vodilnega nemškega slalomista neritmična linija s številnimi zagatnimi kombinacijami neprijetno presenetila. "Na strmini zagotovo ne bo lahko," je napovedal in naposled se je res izkazalo, da mu postavitev ni bila pisana na kožo.

Bolje od Strasserja so se na zahtevni progi znašli Norvežan Haugan in Avstrijca Feller in Gstrein. Zadnji je sploh prvič stopil na oder za zmagovalce na tekmah svetovnega pokala, dvojne avstrijske stopničke, sploh prve slalomske za to smučarsko velesilo v tej sezoni, pa so seveda navdušile 25-tisočglavo množico.

To je bil zadnji moški slalom pred svetovnim prvenstvom, ki se bo v Saalbachu v Avstriji začelo 4. februarja s paralelno tekmo mešanih ekip. Slalomiste boj za kolajne čaka šele 16. februarja.

Schladming, slalom: 1. Timon Haugan (Nor) 1:48,05

2. Manuel Feller (Avt) +0,20

3. Fabio Gstrein (Avt) +0,67

4. Linus Strasser (Nem) +0,77

5. Loic Meillard (Švi) +0,83

6. Atle Lie McGrath (Nor) +0,88

7. Steven Amiez (Fra) +1,02

8. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,18

...

