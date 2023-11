Zmagovalka uvodnega slaloma nove sezone svetovnega pokala v Leviju je Slovakinja Petra Vlhova. Najbližjo zasledovalko Leno Dürr je prehitela za sekundo in 40 stotink, tretja je bila Katharina Liensberger. To je šesta zmaga Vlhove v Leviju in šesti severni jelen, ki ga prejme zmagovalka. Mikaela Shiffrin je obrambo slalomskega globusa začela s četrtim mestom. V finalu ni bilo nobene od štirih Slovenk. Andreja Slokar in Ana Bucik sta na prvi progi odstopili, Neja Dvornik (+2.98) je na 31. mestu za las zgrešila finale, Nika Tomšič (+5.28) pa je zasedla 56. mesto. V nedeljo sledi še en slalom.

Po veleslalomskem uvodu v novo sezono oktobra v Söldnu so alpske smučarke dočakale še prvo slalomsko preizkušnjo. V zasneženem Leviju se je najbolje znašla Slovakinja Petra Vlhova, ki se veseli jubilejne 20. zmage svetovnega pokala.

Vodila je že po prvi vožnji, ko je imela pred Nemko Leno Dürr 18 stotink prednost. V finalu pa je z izjemno vožnjo prednost krepko povečala. Na koncu je imela pred Nemko +1.41 prednosti. Za Vlhovo je to že šesta zmaga na tem prizorišču, enkrat je bila v Leviju druga, trikrat pa tretja. S tem se je po številu zmag in "severnih jelenov" izenačila s Shiffrinovo.

Najboljša trojica uvodnega slaloma sezone. Foto: Guliverimage

Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopila Avstrijka Katharina Liensberger. Po polovici tekme je zasedala četrto mesto, v finalu pa ji je uspelo prehiteti Mikaelo Shiffrin, ki jo je tako s tretjega mesta potisnila tik pod zmagovalni oder. Liensbergerjeva je do stopničk prišla prvič po marcu 2022, ko je zmagala v Aareju, še tretjič je v Leviju tretja.

Kanadčanka Ali Nullmeyer je z 20. napredovala do šestega mesta. Med deseterico sta končali dve Hrvatici, Zrinka Ljutić je bila deveta, Leona Popović pa deseta.

Brez Slovenke v finalu

Kot prva od Slovenk je nastopila povratnica po poškodbi Andreja Slokar, ki pa ciljne črte ni prečkala, saj je po tretjem merjenju časa odstopila. Brez uvrstitve je ostala tudi Ana Bucik, ki je prav tako po tretjem merjenju časa končala v snegu.

Ana Bucik je v prvi vožnji odstopila. Foto: Guliverimage

Neja Dvornik je s startno številko 32 kot prva od štirih Slovenk prišla v cilj, a bila z zaostankom +2.98 na koncu za sedem stotink prepočasna za finale. Zasedla je 31. mesto. 23-letnika Nika Tomšič je z zaostankom +5.28 zasedla 56. mesto.

"Sekcije posameznih deklet so bile zelo dobre. Andreja je bila zelo dobra na strmini," je po tekmi dejal glavni trener Grega Koštomaj. Foto: Guliverimage

"Nismo začeli, kot bi si dekleta zaslužila"

"Sezone nismo začeli tako, kot smo si želeli oziroma so si želela dekleta in bi si tudi zaslužila. Sekcije posameznih deklet so bile zelo dobre. Andreja je bila zelo dobra na strmini, Ana na ravnini. To vsekakor obeta boljši nastop jutri in na tem bomo poskusili graditi. Treba je pozitivno gledati naprej. Na žalost ni uspelo niti Neji, ki je drugo vožnjo zgrešila le za nekaj stotink. Vseeno pa se proge ni lotila dovolj odločno. Mlada Nika pa se z visoko številko ni znašla najbolje na celotni progi. Jutri je nov dan in gremo z dvignjeno glavo naprej ter upamo na boljši razplet," je slovenske nastope za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije komentiral glavni trener Grega Koštomaj.

V nedeljo bo na sporedu še en slalom, začel se bo ob 10. uri.

Levi, slalom, vrstni red: 1. Petra Vlhova (Svk) 1:50.59

2. Lena Dürr (Nem) +1.41

3. Katharina Liensberger (Aut) +1.55

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1.70

5. Sara Hector (Šve) +2.60

6. Ali Nullmeyer (Kan) +2.97

7. Melanie Meillard (Švi) +2.99

8. Katharina Huber (Aut) +3.15

9. Zrinka Ljutić (Hrv) +3.17

10. Leona Popović (Hrv) +3.30

...

Levi, slalom, rezultati prve vožnje: 1. Petra Vlhova (Svk) 53.79

2. Lena Dürr (Nem) +0.18

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0.42

4. Katharina Lienberger (Aut) +1.02

5. Katharina Hueber (Aut) +1.25

6. Sara Hector (Šve) +1.43

7. Maria Therese Tviberg (Nor) +1.44

8. Zrinka Ljutić (Hrv) +1.48

9. Katharina Gallhuber (Aut) +1.54

10. Melanie Meillard (Švi) +1.72

...

Brez finala: 31. Neja Dvornik +2.98, 56. Nika Tomšič +5.28

Odstop v 1. vožnji: Andreja Slokar, Ana Bucik

