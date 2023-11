Preplah pri ameriški zvezdnici

Medtem ko bodo ta konec tedna v alpskem smučanju v moški konkurenci v ospredju specialisti za hitre discipline, pa ljubiteljice tehničnih disciplin že odštevajo ure do prve slalomske preizkušnje v Leviju, kjer bosta ta konec tedna na sporedu dva slaloma. Po šestem mestu na uvodu v sezono v Söldnu, ki je zagotovo ni zadovoljil, si boljšega nastopa želi lanska prva smučarka sveta Mikaela Shiffrin, ki pa ji jo je v zadnjih dneh zagodel grd padec na treningu.

Američanka se je v zadnjih dneh na nadaljevanje sezone pripravljala na Finskem, a te priprave glede na njeno objavo na Instagramu ne potekajo tako, kot bi si želela. 28-letnica je na Instagramu objavila posnetek grdega padca na treningu, potem ko je z desno smučo zajela količek in izgubila ravnotežje.

"To je bila nekakšna stična točka z realnostjo"

Posnetek padca je pospremila tudi z dolgim zapisom, v katerem je sporočila, da jo je na srečo po padcu odnesla brez hujših posledic. "Na žalost sem prejšnji teden padla in utrpela precej močan udarec v levo koleno. A sem tako zelo srečna in tako zelo hvaležna, da sem jo odnesla samo z modrico na kolenu brez kakšne večje škoda ali poškodbe. Zato sem se počasi vrnila v pogon in med količke. Zdaj se počutim dobro. Rada bi se zahvalila moji ekipi, trenerjem in zdravniškemu osebju, hkrati pa tudi novim prijateljem, ki smo jih spoznali na različnih klinikah po Finski za vso vašo podporo in strokovno znanje," je zapisala Shiffrinova.

"Stranska opomba: pri smučanju smo zelo pogosto priča nesrečam, vem, da moja tukaj ni najslabša, prva ali zadnja – to je tveganje, ki ga prevzemamo. Kljub temu ... to je bila nekakšna stična točka z realnostjo. Vsi smo tako močni, a hkrati tudi krhki. Ne glede na to, ali je vaš čas okrevanja 1 dan, 2 tedna ali 2 leti, ta del športa (katerega koli športa) je dobesedno vedno strašljiv. Za vse mlade športnike, ki se spopadajo s strahom pred padcem, strahom pred neuspehom, strahom pred bolečino (strahom na splošno!), se nenehno spominjajte, da niste sami. Resnično vam ni treba biti imun na strah, če želite narediti neverjetne stvari v svoji karieri in življenju. Vsi hodimo skozi življenje z roko v roki s svojimi cilji, sanjami in strahovi – vedno," je svoj zapis še sklenila Američanka, za pri kateri tako pred slalomskima preizkušnjama in njeni pripravljenosti obstaja velik vprašaj.

Shiffrinova je lani v Leviju dvakrat zmagala, skupno pa je do zdaj v Leviju zmagala že petkrat in ima tako v lasti že pet severnih jelenov, ki jih že tradicionalno "prejme" zmagovalec slalomske preizkušnje. Američanka je sezono 2022/2023, v kateri je podrla rekord Ingemarja Stenmarka in postala smučarka z največ (88) zmagami v svetovnem pokalu, sklenila z velikim kristalnim globusom in dvema malima.

Preberite še: