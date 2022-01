Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski smučar Urs Kryenbühl je znova hudo padel in si zlomil medenico.

Pravijo, da ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Švicarski smučar Urs Kryenbühl je to znova občutil na lastni koži. Na tekmi evropskega pokala v superveleslalomu v Saalbach-Hinterglemmu je v petek grdo padel in si zlomil medenico. K sreči vsaj notranji organi niso bili poškodovani. Medtem je bil v Zürichu že operiran. Zdaj ga znova čaka dolgo okrevanje.

Prejšnji teden je ob vrnitvi na usodni Streif oba smuka uspešno končal. Foto: Reuters Brutalen padec je doživel že pred letom dni, ko je na ciljnem skoku v Kitzbühelu padel pri hitrosti prek 145 kilometrov na uro. Takrat si je strgal križno in notranjo vez v desnem kolu, zlomil ključnico in utrpel pretres možganov. 2. decembra se je uspešno vrnil na tekmovanja svetovnega pokala. Pretekli teden je odpeljal tudi oba smuka v Kitzbühelu ter bil 19. in 24.