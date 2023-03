Lena Repinc in Živa Klemenčič odlični na sprintu

Slovenski biatlonci na mladinskem svetovnem prvenstvu v Ščučinsku nadaljujejo z odličnimi rezultati. V sprintu sta se s petim in šestim mestom danes izkazali Živa Klemenčič in Lena Repinc med mlajšimi članicami.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu so biatlonci in biatlonke danes opravili s tekmami v sprintu. Mladinci in mladinke so imeli svoje tekmovanje že včeraj. Pri mladinkah si je najboljše izhodišče priborila Zala Repe, ki je bila s štirimi kazenskimi krogi 36. Ela Sever je bila 45. in Kiara Sterle 56. Pri mladincih sta se izkazala Ruj Grošelj Simić in Pavel Trojer, ki sta bila 19. in 20. z le dobro minuto zaostanka za zasledovalno tekmo. Na 27. mestu je bil odličen tudi Tadej Repnik, na 31. mestu pa je 7,5-kilometrsko preizkušnjo končal Alen Omejc, sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

Mlajši članici tik pod stopničkami

Še bolje pa so danes nastopali mlajši člani in članice. Predvsem brezhibno sta streljali Živa Klemenčič in Lena Repinc, ki sta zadeli vseh deset tarč. Ob dobrem teku pa sta zaključili tik za stopničkami na petem in šestem mestu. S tem sta si priborili odlično izhodišče za zasledovanje. Klara Vindišar je bila 34. Pri mlajših članih je bil na zelo dobrem 16. mestu Lovro Planko, ki je zgrešil en strel stoje. Matic Repnik je bil 35. in Matic Bradeško 40.

Prvenstvo v Ščučinsku v Kazahstanu se bo zaključilo jutri z zasledovalnimi tekmami. na 7,5-kilometrski preizkušnji mladink bodo slovenske barve zastopale Zala Repe, Ela Sever in Kiara Sterle, na 10-kilometrski tekmi mladincev Ruj Grošelj Simić, Pavel Trojer, Tadej Repnik in Aljaž Omejc. Desetkilometrska tekma čaka še mlajše članice z Živo Klemenčič, Leno Repinc in Klaro Vindišar, mlajše člane z Lovrom Plankom, Maticem Repnikom in Maticem Bradeškom pa za konec čaka 12,5-kilometrska zasledovalna tekma.

Preberite še: