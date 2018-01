Le Andrea Massi je ostal skrivnosten

Ob robu 54. Zlate lisice

Ilka Štuhec tokrat v vlogi gledalke. Foto: Sportida

Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pri vsega 22 letih na svojem računu že 40 zmag, od tega tudi dve sveži kranjskogorski, je bila nesporna prva zvezdnica na Gorenjsko preseljene Zlate lisice. Slovenski tabor je za domači vrhunec postregel z zelo lepim ekipnim dosežkom v veleslalomu (7. Tina Robnik, 13. Meta Hrovat, 20. Ana Drev) in veliko bolj bledo slalomsko predstavo, v kateri je čast reševala Maruša Ferk (20.), a ostal brez šampionskega rezultatskega preskoka, proti kateremu je že na začetku sezone pogledoval glavni trener Denis Šteharnik. Se je pa ob tem v Podkorenu, kjer je štajersko-gorenjska koalicija kakovostno pripravila tekmovalno progo in tekmovanje izvedla v skladu z mednarodnimi zahtevami, čutil duh zadnjih dveh velikih slovenskih šampionk.

Ilka: Rehabilitacija na prvem mestu, nato pa …

Poškodovana svetovna prvakinja Ilka Štuhec je bila stalno prisotna v ciljni areni, deloma kot pomoč nacionalni televiziji v odprtem studiu, deloma kot povratnica ali šampionka z zamrznjenim statusom, ki je kot za stavo objemala tekmice. "Če mi je bilo na začetku sezone zelo hudo, ko sem spremljala tekme, je zdaj že nekoliko lažje," je ob tem dejala 27-letna Mariborčanka, zadovoljna, da rehabilitacija po oktobrski poškodbi in operaciji kolena, zaradi katere je bilo olimpijske sezone konec že pred prvo tekmo, poteka brez večjih zapletov. "Ko stojim pred vami, ne čutim prav nič. No, vseeno je pot do vrnitve še dolga," pojasnjuje Ilka.

Organizatorje je FIS ponovno pohvalil. Foto: Sportida

Male zmage

"Po zadnjem obisku zdravnika sem bila pomirjena, saj sta mišica in vez na svojem mestu. Koleno je stabilno. Sicer pa vsak dan postreže s čim novim in prinaša napredek. Kot bi slavila male zmage. Nimam kakšnega jasnega rehabilitacijskega načrta. Ne čutim pritiska," pojasnjuje Štuhčeva, ki dvakrat dnevno opravlja terapijo, ob tem pa pod strogim nadzorom povečuje zahtevnost kondicijskih treningov. Poleg vaj za moč trupa je vse več tudi elementov za noge. Vse z mislijo, da bi se lahko v smučarsko karavano kot polnopravna članica vrnila v sezoni 2018/19. Do takrat pa bo prisilni počitek izkoristila tudi za študijske obveznosti. Do diplome ji manjka še šest izpitov.

Tinina ekipa brez Tine

V Kranjski Gori pa ni bilo Tine Maze, ki bo letos postala mama. Zato pa se je marsikdo nanjo spomnil ob pogledu na številne njene (nekdanje) sodelavce, predvsem tiste iz samostojne ekipe, s katero je po letu 2008 nanizala nekaj svojih največjih uspehov, med katerimi so tudi dve zlati olimpijski kolajni in veliki kristalni globus.

V Podkorenu smo lahko tokrat srečali Livia Magonija, njenega nekdanjega trenerja v sanjski zimi 2012/13, ki zdaj deluje kot šef ekipe Petre Vlhove. Pod Vitrancem je bil tudi njegov naslednik v ekipi – Švicar Mauro Pini. Ta je pripotoval kot novi trener slovenske Američanke Lile Lapanja. Del smučarske karavane sta tudi Tinina nekdanja serviserja Andrej Perovšek (švicarska ekipa evropskega pokala) in Andrea Vianello, ki skrbi za smuči Viktorie Rebensburg.

Andrea Massi v Kranjski Gori ni imel uradne vloge. Foto: Sportida

Skrivnosti Andrea Massi

Nedeljski program Zlate lisice pa je v Kranjsko Goro zvabil tudi Andreo Massija, sicer ideologa in gonilno silo Tinine spremljevalne ekipe. Goričan je preizkušnjo spremljal ob progi, ob vprašanju, na katero tekmovalko je še posebej pozoren, pa je bil skrivnosten in zadržan. "Med drugim na Mikaelo Shiffrin. Res me je zanimalo, kaj se dogaja z njo," se je nasmehnil.

Imena 'tarčne' smučarke ni želel razkriti, slabo leto po tem, ko so pri Smučarski zvezi Slovenije prekinili sodelovanje z njim, tako da se je vrnil v italijanski šolski sistem, pa priznava, da ob spremljanju tekem ni povsem ravnodušen. Vrnitve zato ne izključuje.