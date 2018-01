Kje se je "izgubila" slovenska Američanka?

Lila Lapanja v Kranjski Gori

Lila Lapanja je v tej zimi dvakrat dobila priložnost v svetovnem pokalu, a ostala praznih rok. Foto: MaPa

Ob šestih slovenskih reprezentantkah, ki so v slalomskem delu Zlate lisice preizkusile podkorensko strmino, se je pod Vitrancem predstavila tudi Lila Lapanja, katere oče Vojko Lapanja prihaja iz kraja Zvirče pri Tržiču. V ciljnem izteku nam je zato kljub slabemu rezultatu priznala, da se je počutila zelo domače. "Na tem hribu sem resda smučala šele prvič, a kot otrok sem bila večkrat v Kranjski Gori, predvsem pa se na Gorenjskem počutim zelo domače. Veliko bolj kot, recimo, v Killingtonu. Žal pa se mi nastop ni posrečil. Ubrala sem napačno linijo. Tempo posledično ni bil pravi. Priznam, morda je ta proga prevelik zalogaj zame, saj je najtežja v ženski karavani svetovnega pokala," je v tekoči slovenščini pripovedovala 23-letna smučarka.

Vrnila se je k osnovam

Ko smo jo leta 2014 prvič predstavili v našem mediju, je veljala za obetavno mlado ameriško reprezentantko, kar je nato potrdila z dvema zmagama v slalomskem seštevku severnoameriškega pokala in prvimi točkami v svetovnem pokalu. A po tistem Flachauu 2016 se je njena krivulja kariere strmo spustila, zaradi česar je izgubila tudi ameriški reprezentančni status. "Takrat sem bila samozavestna, nato pa se je vse skupaj podrlo. Odločila sem se, da začnem znova. Spremenila sem tehniko. Posvetila sem se osnovam. Ob tem seveda ne gre brez psiholoških preprek, a če bom vztrajna in napredovala tako, kot znam, se bom vrnila," je odločna Lila, ki se je počasi že sprijaznila s tem, da bo ostala brez olimpijske izkušnje v Pjongčangu.

V cilju je Lilo toplo pozdravila družina nekdanjega slovenskega smukača Andreja Jermana. Foto: MaPa

Pomaga ji Mauro Pini

Ko se je po izpadu iz reprezentance odločila za nadaljevanje samostojne poti, je skupaj z očetom vzpostavila stik z Maurom Pinijem, švicarskim smučarskim strokovnjakom, ki ga slovenska javnost pozna kot trenerja Tine Maze v olimpijski sezoni 2013/14. Tesno je sodeloval tudi z Laro Gut, v zadnjih sezonah pa je s svetovnim pokalom v stiku ostajal kot komentator švicarske televizijske postaje. "Je izjemen trener. Prava zakladnica izkušenj in znanja. Veliko me je naučil, a zadovoljna bom, ko bodo prišli rezultati. To pa se bo zgodilo, ko bom znala spustiti smuči," pripoveduje ameriška Slovenka, ki je v domovini svojega očeta našla tudi serviserja. To je postal Bojan Hribar.

"Shiffrinova? To ni čarovnija!"

V Kranjski Gori je bila na 45. mestu krepko oddaljena od finala, še bolj pa od Mikaele Shiffrin, s katero je pred leti redno nastopala na tekmah nižje ravni. Zaostanek je tokrat znašal kar sedem sekund in 52 stotink. "Veliko, res je, a verjamem, da lahko to razliko zmanjšam," pravi in dodaja, da jo sicer fantastične predstave najboljše smučarke na svetu ne presenečajo. "Ne, prav nič. Spoznala sem jo že kot štirinajstletnico. Res je odlična, a v tej njeni zgodbi ni nobene čarovnije. Gre za nadarjenost, trdo delo in odlično podporo okolice. Ima tako močno ekipo, da lahko razmišlja le o smučanju. Energijo lahko nameni izvedbi na progi," dodaja Lila Lapanja.

Lilin oče Vojko Lapanja (1971), ki spada v smučarsko generacijo Jureta Koširja, Mitje Kunca in Janeza Slivnika, je evropski sneg zapustil leta 1991 ter se, podobno kot številni slovenski smučarji (Uroš Pavlovčič, Petra Svet, Mateja Robnik, Jernej Bukovec, Andreja Leskovšek …), preselil v ZDA, kjer je kot član univerzitetne ekipe Sierra Nevada do leta 1995 nastopal na študentskih tekmah. Po diplomi se je podal v trenerske vode in si z življenjsko sopotnico Margaret Beiser ustvaril družino. V nasprotju z očetom življenje Liline mame ni tako izrazito smučarsko obarvano. Njena največja športna ljubezen je jezdenje, kruh pa si služi kot pisateljica.