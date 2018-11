Slovenci v sibirski mraz z zamudo, Poljaki "presenetili" Ruse

Svetovni pokal v smučarskih skokih za moške se bo nadaljeval v ruskem Nižnem Tagilu, kjer se bo ob 15.45 skozi sito kvalifikacij na sobotno tekmo poskušalo prebiti sedem slovenskih skakalcev. Ti so v sibirski mraz, temperature so se spustile pod -15 stopinj Celzija, prispeli z zamudo, saj so zamudili letalo.

Smučarski skakalci so zbrani na tretji postaji svetovnega pokala. Tokrat so se odpravili v daljni Nižni Tagil, kjer bosta konec tedna dve posamični tekmi, program pa se bo ob 15.45 začel s kvalifikacijami za sobotno preizkušnjo.

Kvalifikacije:

Slovenci so imeli na poti nekaj težav, zamudili so letalo, tako da so na prizorišče, kjer se temperature gibljejo okoli -15, prispeli z zamudo.

Težave na poti so se pripetile tudi nekaterim drugim reprezentancam, kanadski skakalec Mackenzie Boyd-Clowes je nekaj ur pred začetkom programa zapisal, da še čaka na del svoj prtljage.

In Russia, patiently awaiting the arrival of my bag like al bundy waiting for Christmas — Mackenzie Boyd-Clowes (@MackenskiBC) 30 November 2018

Poljaki so, kot kaže, presenetili Ruse, ki so za prevoz iz Jekaterinburga do Nižnega Tagila najprej priskrbeli premalo prevoznih sredstev:

Ups! Organizatorzy przygotowali dwa małe busy, a to przy takiej liczbie ludzi i ilości sprzętu nie jest optymalnym i wystarczającym rozwiązaniem...#skijumpingfamily pic.twitter.com/40XT4ja6YV — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) 29 November 2018

Sedmerica Slovencev v boju za sobotno tekmo

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je v Rusijo lahko odpeljal sedmerico. V tej so najbolj razpoloženi Slovenec zadnjega konca tedna Domen Prevc, ki je bil v Ruki dvakrat na četrtem mestu, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žak Mogel, Jernej Damjan, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič. Slednji se je po Wisli spet vrnil v ekipo in v njej zamenjal Anžeta Semeniča.

Rjoju Kobajaši je po treh posamičnih tekmah vodilni v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Po treh posamičnih tekmah je na vrhu seštevka svetovnega pokala Rjoju Kobajaši, ki ima na računu kar 260 točk, drugi je Kamil Stoch, tretji še en Poljak Piotr Zyla. Od Slovencev je najvišje Zajc na sedmem mestu, deli si ga z domačinom Jevgenijem Klimovim, ki je v Wisli poskrbel za sploh prvo rusko zmago svetovnega pokala. Domen Prevc je deveti.

Sobotna tekma, na kateri bo skakalo 50 najboljših iz današnjih kvalifikacij, je predvidena za 15.45, v nedeljo sledijo kvalifikacije (14.30), ob 16. uri pa še druga posamična preizkušnja.

Program svetovnega pokala v Nižnem Tagilu Petek, 30. november

13.45 Uradni trening

15.45 Kvalifikacije Sobota, 1. december

14.45 Poizkusna serija

15.45 Tekma Nedelja, 2. december

14.30 Kvalifikacije

16.00 Tekma

