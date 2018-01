Damjan zaradi diskvalifikacije ob peto mesto, norveška veselica na Kulmu

Kulm, poleti, posamična tekma (sobota)

Jernej Damjan, ki je bil sprva peti na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na letalnici na Kulmu in s tem najboljši Slovenec, je bil po tekmi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, tako kot tudi Norvežan Johann Andre Forfang, ki je bil sprva osmi. Obema so priznali prva skoka, tako da sta končala na 29. in 30. mestu. Zmagal je Norvežan Andreas Stjernen, najvišje uvrščeni Slovenec pa je bil Peter Prevc, ki je osvojil šesto mesto.

Po prvi seriji je slovenskemu taboru kazalo precej bolje. Peter Prevc je bil na tretjem mestu, Jernej Damjan pa na četrtem. Sedmi po prvem poletu, Norvežan Daniel Andre Tande, je v finalu s poletom, dolgim 240,5 metra, vrgel rokavico zadnji šesterici. Na koncu ga je prehitel le vodilni Andreas Stjernen, ki je rojaka ugnal za točko in pol.

Andreas Stjernen je na Kulmu stopil na najvišjo stopničko. Foto: Reuters

Popolno norveško slavje je preprečil drugi po prvem skoku, švicarski veteran Simon Ammann, ki je za točko prehitel Norvežana Roberta Johanssona in ga potisnil na četrto mesto. S petim mestom se je izkazal japonski veteran Noriaki Kasai, ki ima veliko oboževalcev tudi na sončni strani Alp.

Na koncu je točke osvojilo pet Slovencev. Peter Prevc je bil šesti, Anže Semenič 8., Domen Prevc 11., Tilen Bartol 18., Damjan pa se je moral zadovoljiti z 29. mestom.

Peter Prevc: Nekaj se premika Peter Prevc se je uvrstil med šest najboljših. Foto: Sportida "To šesto mesto pomeni, da se uvrstitve in skoki izboljšujejo. Pomeni, da se nekaj premika. Že dva dni sem na Kulmu zadovoljen, veliko se dogaja v pozitivno smer. Imel sem sicer napako pri odskoku. Ko sem malo bolj v stresu, se kakšna napaka hitreje prikrade. To je treba preprosto odskakati in prerasti," je povedal Peter Prevc. "Šele v garderobi sem izvedel za diskvalifikacijo. Pričakoval sem, da bom med deseterico. Toda solidne skoke je treba pokazati tudi na tekmi. Imam še rezerve v preletu, pa na odskočni mizi. Toda zdaj bom lahko šel lažje jutri na tekmo," je povedal Anže Semenič, drugi najboljši Slovenec na sobotni tekmi. Domen Prevc je vesel, da mu gre na bolje. Uvrstil se je tik za najboljšo deseterico. Foto: Sportida Domen Prevc je povedal: "Zadovoljen sem in vesel, da gre vse nekako na bolje. Na tekmi pa, povedano po pravici, sama tehnika, sami skoki so šli navzdol. Lahko bi vse naredil veliko bolje, kar sem pokazal na vseh skokih za trening in danes v poskusni seriji. Na tekmi želim še malce dodati, a ravno to mi na koncu odvzame metre. Nekaj želim dodati in napaka je tu. Trenerji me mirijo in zato gre lahko spet vse normalno naprej. Za jutri rezultatskih ciljev nimam. Zelo vesel bi bil, če bi dvakrat skočil zelo daleč. Če bi tudi preostali leteli zelo daleč, bi bil še vseeno zelo vesel, če bi bil še enkrat na 11. mestu."

Brez finala le Jelar, Norveška favorit na ekipni tekmi na SP

Noriaki Kasai je na olimpijskih igrah v Sočiju stal na zmagovalnem odru, na Kulmu pa je navdušil s petim mestom. Foto: Reuters V prvi seriji ga je od Slovencev polomil le Žiga Jelar, ki je bil s 177 metri na 36. mestu prekratek za finale. Brez tega sta ostala kar dva člana najboljše deseterice, Junširo Kobajaši je bil 31., David Kubacki pa 33.

V nedeljo sledi še ena posamična tekma na Kulmu. Norveška je napovedala zlato medaljo na ekipni tekmi na SP, saj je bil četrti tekmovalec te skandinavske države Johann Andre Forfang mesto za Prevcem, pred tega pa se je uvrstil japonski veteran Noriaki Kasai.

Med deseterico sta bila še dva Avstrijca, in sicer Clemens Aigner (7.) in Stefan Kraft (9.). Mesto za Kraftom je bil najboljši nemški predstavnik Markus Eisenbichler, Poljaki pa so imeli le še enega predstavnika med prvo petnajsterico; Stefan Hula je bil 14.

Kaj kmalu se bodo skakalci na letalnici bojevali za odličja. Od 18. do 21. januarja bo namreč Oberstdorf gostil svetovno prvenstvo v poletih.

Izidi, Kulm (sobota): 1. Andreas Stjernen (Nor) 407,6 (229,0/226,0 m)

2. Daniel-Andre Tande (Nor) 405,1 (210,5/240,5 m)

3. Simon Ammann (Švi) 399,9 (218,0/227,5 m)

4. Robert Johansson (Nor) 399,0 (211,5/230,0 m)

5. Noriaki Kasai (Jap) 395,0 (216,0/227,0 m)

6. Peter Prevc (Slo) 392,4 (219,0/214,0 m)

7. Clemens Aigner (Avt) 388,3 (215,5/216,5 m)

8. Anže Semenič (Slo) 386,0 (211,5/220,5 m)

9. Stefan Kraft (Avt) 385,5 (205,5/223,5 m)

10. Markus Eisenbichler (Nem) 376,7 (204,0/217,0 m)

11. Domen Prevc (Slo) 372,1 (205,0/211,0 m)

...

18. Tilen Bartol (Slo) 352,6 (190,5/206,5 m)

29. *Jernej Damjan (Slo) 195,4 (218,5 m) Ni se uvrstil v finale:

36. Žiga Jelar (Slo) 144,7 (177 m) (*Opomba: Jerneja Damjana so po 5. mestu na tekmi diskvalificirali zaradi neustreznega kombinezona v 2. seriji.) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Kamil Stoch (Pol) 733

2. Richard Freitag (Nem) 711

3. Andreas Wellinger (Nem) 585

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 565

5. Stefan Kraft (Avt) 428

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 410

7. Anders Fannemel (Nor) 375

8. Johann Andre Forfang (Nor) 352

9. Robert Johansson (Nor) 344

10. Markus Eisenbichler (Nem) 338

...

13. Jernej Damjan (Slo) 276

17. Peter Prevc (Slo) 200

24. Anže Semenič (Slo) 109

25. Tilen Bartol (Slo) 101

30. Timi Zajc (Slo) 70

37. Žiga Jelar (Slo) 36

38. Domen Prevc (Slo) 31

47. Nejc Dežman (Slo) 6