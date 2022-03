Še ena priložnost za Žana Kranjca na domači strmini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne pokam od navdušenja. Malo sem se že pomiril. Jezi me, ker nimam odgovora na drugo vožnjo. Če bi ga imel, bi lažje obrnil list in šel na nedeljsko tekmo. Zdaj me pa malo jezi," je po včerajšnji tekmi na podkorenski strmini, na kateri je po prvi vožnji zasedal tretje mesto, v drugi pa zdrsnil na končno deseto, povedal najboljši slovenski alpski smučar te zime Žan Kranjec.

Danes se bo na progo podal s startno številko 12. Tekma se bo začela ob 9.30, druga vožnja z najboljšo trideseterico pa ob 12.30.

To bo še zadnja tekma pred finalom sezone v Courcvhevelu v Franciji, boj za mali kristalni globus v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala pa je že končan. Švicarja Marca Odermatta v tej disciplini ne more prehiteti nihče več, s 560 točkami je neulovljiv tudi za najbližjega zasledovalca, Norvežana Henrika Kristoffersena (353). Bodo pa nove točke Odermattu prav prišle v boju za veliki kristalni globus, v tem seštevku s 1319 točkami vodi pred norveškim specialistom za hitri disciplini Aleksandrom Aamodtom Kildejem (1050), že dobitnikom malega kristalnega globusa za zmago v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala, ki pa ga v Kranjski Gori ni.

Žan Kranjec v veleslalomskem seštevku zaseda deseto mesto (154 točk), v svetovnem pokalu pa je skupno 39. (193).

