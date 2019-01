Kosi že na poti v Kitzbühel

Alpski smučarji so naporen konec tedna v Wengnu začeli z alpsko kombinacijo za svetovni pokal, na kateri se je z 12. mestom od slovenske šesterice najbolj izkazal Martin Čater. Tekmovanje za 89. pokal Lauberhorn se bo nadaljevalo v soboto s smukaško klasiko. Na smuku bodo nastopili trije Slovenci, poleg Čatra še Boštjan Kline in Miha Hrobat.

Organizatorji v Wengnu so zaradi vremenskih razmer morali obrniti potek kombinacije. Smučarji so se tako najprej pomerili v eni vožnji slaloma in nato v smuku, na skrajšani progi, na katerem je bil s sedmim časom najboljši Slovenec Čater, ki je bil po slalomu 19.

"Na drugi progi v smuku sem se počutil veliko bolj domače. Slalomski del je bil tako tako, čeprav ga nismo toliko trenirali, sem mnenja, da bi lahko odpeljal bolje. S smukaškim delom pa sem zadovoljen. Tudi jutri, ko bo smuk potekal z vrha, se bom proge lotil tako kot danes in se nadejam dobrega rezultata," je dejal Čater.

Glavni trener slovenske smukaške vrste Peter Pen je imel po tekmovanju mešane občutke: "Celotna ocena danes je nekako polovična. Trije smučarji v cilju in v točkah. Tudi smučanje je bilo nekako tako. V slalomu se je ravno okoli številk, ki sta ju nosila Martin Čater in Štefan Hadalin naredila smučina in nista mogla spustiti smuči teči. Oba sta potem odpeljala soliden smuk, Martin pravzaprav zelo dobrega. Dvanajsto in osemnajsto mesto, ki ga je dosegel Hadalin, sta dva dobra rezultata."

Peter Pen je bil polovično zadovoljen z nastopi Slovencev. Foto: MaPa

Kosi na trening v Kitzbühel

Trener je za nastop pohvalil tudi povratnika v karavano po grozljivem padcu v Bormiu, na katerem je konec decembra utrpel zlom ličnice in nosu.

"Kosi je danes dosegel posebno zmago. Čeprav je opravil dve slabi vožnji, je pokazal veliko borbe in prišel do točk, tako da je to zanj mala zmaga po padcu v Bormiu. Več sem pričakoval od Mihe Hrobata, ki pa mu je pred ciljem v slalomu zmanjkalo koncentracije in je sledil odstop. Za Boštjana Klineta pa je bilo slabo, ker se je spored obrnil. Lažje mu je postaviti smernice v smuku in se potem boriti v slalomu. Jutri bodo na smuku nastopili Kline, Čater in Hrobat. Za Kosija smo se odločili, da se že danes odpravi v Kitzbühel, da se v miru pripravi na naslednje tekme. Tam bo morda opravil tudi kakšno vožnjo na evropskem pokalu," je dejal Pen.